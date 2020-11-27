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Экс-преподаватель МГЛУ Наталья Дулина и доцент Юрий Стулов присоединились к Координационному совету

27.11.2020 13:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лучшие люди страны входят в состав Координационного совета оппозиции, несмотря на репрессии.



Наталья Дулина, лучшая итальянистка страны, была уволена из Лингвистического университета и провела 14 суток под арестом за то, что поддержала забастовку.

Юрий Стулов — кандидат философских наук, доцент. Отработал в МГЛУ 54 года и смело выступил в защиту студентов перед новым ректором.
 
 
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Лучшие люди страны входят в состав Координационного совета оппозиции, несмотря на репрессии.
 
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