Федута: «Танец» Дыско. Убийство в центре Минска - дело не возбуждено

Слово «расследование» я беру в кавычки, поскольку очевидно, что имеем дело не с расследованием, а со «сливом», касающимся обстоятельств, сложившихся после гибели Романа Бондаренко, о которой наша газета уже писала. Причем со «сливом» достаточно грязным.





К жанру «слива» показанный видеоматериал относится уже потому, что большинство его составляющих – кроме тех фрагментов, в которых Григорий Азарёнок выступает в качестве подставки для микрофона, – журналист не может получить, не совершив при этом уголовно наказуемого преступления.





Он не может самостоятельно организовать прослушку телефонов родственников погибшего гражданина Бондаренко – а трансляция записей такого рода составляет не меньше трети эфирного времени.





Он не может самостоятельно проникнуть в учреждение предварительного заключения, чтобы взять комментарий у арестованного врача Больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина, обвиняемого в разглашении врачебной тайны: передал сотруднице портала www.tut.by Екатерине Борисевич копию заключения о том, что в крови убитого гражданина Бондаренко не содержалось этанола (стало быть, он был трезв).





Единственное, что мог сделать Григорий Азарёнок, не появляющийся, правда, именно в этот момент в кадре, – это взять комментарий у заместителя генерального прокурора Республики Беларусь Геннадия Дыско.





И вот на этом стоит остановиться особо.





Я имею в виду – на комментариях государственного советника юстиции 3-го класса Г.И.Дыско.





Заместитель генерального прокурора сообщил общественности, почему именно возбуждено уголовное дело, в котором в качестве подозреваемых фигурируют граждане Сорокин и Борисевич. Объяснил подробно и внятно. Но при этом он ни слова не сказал о том, возбуждено ли уголовное дело по факту убийства гражданина Бондаренко. А ведь именно убийство является наиболее важным фактором, побудившим минчан к новому всплеску («затухающему» – как выразился другой высокопоставленный участник этого же видео) возмущения и противостояния.





Напомним: 31-летний Роман Бондаренко был похищен неизвестными в штатском во дворе дома, в котором он проживал. Момент похищения был зафиксирован на телефонах случайных свидетелей – причем, насколько можно судить, драки при этом не было. Значит, похищен Бондаренко был живым и здоровым, после чего его привезли в Больницу скорой медицинской помощи с травмами, не совместимыми с жизнью. Чем не повод для немедленного возбуждения уголовного дела?





Возможно, Геннадия Иосифовича Дыско не спрашивали о том, возбуждено ли дело по данному поводу. Возможно, собеседник просто вырезал соответствующий фрагмент комментариев заместителя генерального прокурора из финального варианта своего, мягко говоря, «произведения». Не берусь утверждать даже, что дело не возбуждено. Но факт остается фактом:





Генеральная прокуратура на момент написания данного текста нигде публично, устами своих полномочных представителей, тем более столь высокопоставленных, как Геннадий Дыско, не заявляла о том, что оно возбуждено.





Хотя, как мне кажется,

именно убийство в центре Минска безоружного человека должно в первую очередь волновать наши правоохранительные органы.

Ибо они должны защищать не только букву закона, но и жизнь каждого отдельно взятого гражданина.









фото: сайт СТВ





Осознание данной задачи, к сожалению, генерал Дыско и Генеральная прокуратура в целом не демонстрируют. То есть дело по поводу укуса за ногу экипированного омоновца, совершенного безоружной женщиной, возбуждается практически немедленно, о чем сообщается громогласно. А о деле по поводу убийства Бондаренко… Не врач и журналистка ведь в убийстве виноваты, правда? Тогда – кто?





И вот в момент, когда хочется получить ответ на этот вопрос, правоохранительная система начинает исполнять словесный танец в стиле «диско». Или – «поп». Или даже – «брейк», изворачиваясь, чтобы не дать ответа на этот вопрос. А ведь господин Лукашенко обещал: нам расскажут об этом! Причем – правду расскажут!





Ждем. Пока наблюдаем за «танцами» г-на Дыско и других. Может быть, профессионализм все-таки даст о себе знать и о возбуждении уголовного дела по факту убийства Романа Бондаренко нам расскажут. Ждем, надеемся. Насчет веры, увы, сказать нечего.



