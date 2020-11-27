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Кинорежиссер Лозница: "Условное "Окрестина" в Украине немедленно разобрали бы по кирпичикам, как Бастилию"

27.11.2020 13:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Никакой "белорусской мирной революции", на мой взгляд, пока что нет. То, что я наблюдаю, революцией не является. Это протест, который "мирным" назвать уже сложно.

Кинорежиссер Лозница: "Условное "Окрестина" в Украине немедленно разобрали бы по кирпичикам, как Бастилию"
Сергей Лозница / Reuters
Уже пролилась кровь, и через избиения и пытки прошли тысячи граждан", — так известный кинорежиссёр Сергей Лозница заявил в интервью Радио "Свобода". 

Лозница считает, что мирными демонстрациями и жертвенным поведением свергнуть власть Александра Лукашенко белорусам не удастся. Он напоминает, что захват власти Лукашенко произошёл не летом 2020-го, а гораздо раньше. Кинорежиссёр обращает внимание, что имитация выборов происходила давно, но возмущения у большинства населения это не вызвало. 

"Долгие годы Лукашенко подавлял всё, что могло бы нести хотя бы малейшую опасность для его власти, лелеял и наращивал структуры насилия и террора. И население всё это ему позволяло делать. Мне сложно сказать, что случилось в этом году. Для меня стало полной неожиданностью и само протестное движение, и такое количество людей, которые вдруг осознали себя гражданами страны и имели смелость заявить об этом", — признаётся он. Лозница считает, что понимание причин такого поворота в общественных настроениях поможет понять процессы, происходящие в Беларуси.

Отличие белорусских протестов от украинского Майдана режиссёр описывает на примере ситуации с тюрьмой на Окрестина: "Если бы с такой же жестокостью действовала украинская полиция, разгоняя мирную демонстрацию, и из изолятора вышли бы многочисленные свидетели пыток и издевательств, как на Окрестина, я уверен, что это условное "Окрестина" в Украине немедленно разобрали бы по кирпичикам, как Бастилию. И никто не смог бы остановить людей, потому что против 200 000 человек танки не пошлёшь. И люди были бы в своём праве, ведь власть творит беззаконие и тем самым лишает себя какой бы то ни было легитимности. Это уже не власть".

А белорусы, отмечает он, пошли не спасать своих сограждан, а собираться возле стелы. 

По мнению Лозницы, этим они упустили возможность остановить беззаконие. Режиссёр призывает лидеров оппозиции стать политиками и взять на себя ответственность.

На вопрос, будет ли он снимать фильм о белорусских протестах (об украинских он снял фильм "Майдан"), режиссёр ответил так: "Мне кажется, я уже сделал фильм о белорусском протесте. Это фильм по повести Василя Быкова "В тумане". Василь Быков очень точно описал белорусский характер".

Тем же, кто хочет понять причины жестокости силовиков в Беларуси, он советует прочитать повесть Алеся Адамовича "Каратели". И напоминает, что суда над коммунизмом, в отличие от суда над нацизмом, в постсоветских странах не было: "Ни идеология, ни тиран, ни преступники во власти, которые уничтожили миллионы людей, не были осуждены. Коммунизм как официальная идеология будто испарился, но люди застряли в той же системе ненависти и лжи".

Лозница не согласен с тем, что власть в Беларуси поддерживает меньшинство: "Власть существует до тех пор, пока большинство граждан продолжает её признавать и ей подчиняться. 

Если бы режим Лукашенко действительно оказался в меньшинстве, то Александра Григорьевича и его соратников можно было бы сейчас встретить по адресу Oude Waalsdorperweg, 10, 2597AK, Гаага, Нидерланды".

Сергею Лознице 56 лет. Он родился в Барановичах, снимает художественные и документальные фильмы. Автор художественных картин "Счастье моё", "В тумане", "Кроткая", "Донбасс" и документальных — "Блокада", "Чудо святого Антония", "Письмо", "Майдан", "Аустерлиц", "День победы", "Процесс", "Государственные похороны" и других. На Каннском кинофестивале два его фильма становились призёрами: "В тумане" (приз FIPRESCI ) и "Донбасс" (приз за режиссуру).

(перевод Еврорадио)
 
 
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"Никакой "белорусской мирной революции", на мой взгляд, пока что нет. То, что я наблюдаю, революцией не является. Это протест, который "мирным" назвать уже сложно.
 
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