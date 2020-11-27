«Пришли пять человек в масках и подожгли. Сгорели все документы, техника». ЧП в Лебяжьем (обновлено)

Источник материала: Onliner

Сегодня ночью в помещении председателя товарищества собственников дома на Победителей, 127 случился пожар. После этого в чате дома появилась информация о том, что пятеро неизвестных вскрыли дверь и устроили поджог. По нашей информации, на месте эти люди развесили бчб-флаги, разбросали бутылки от коньяка. В МЧС Onliner подтвердили информацию о ЧП и заявили, что предполагаемая причина пожара — поджог.

В МВД пока ограничились кратким заявлением: проводится проверка. Местные жители сейчас активно обсуждают случившееся и недоумевают, как такое могло произойти, ведь их двор с недавнего времени находится в числе «неблагонадежных» районов и активно патрулируется силовиками. «Судя по всему, точечно поджигали. Внутри все выгорело в ноль. Сейчас там голые стены вместо уютного кабинета», — написал нам местный житель.





В правлении товарищества ситуацию пока комментируют коротко: «ТС абсолютно нейтрально, любой жилец может подтвердить это. Никогда в помещении ничего такого не было».

Позже в МЧС рассказали , что сообщение о пожаре поступило в 01:45. По информации спасателей, огонь повредил имущество на площади 2 квадратных метра, помещение было закопчено. На месте работает Следственный комитет.

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Информацию прокомментировали в МВД. Как сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, сегодня ночью сотрудники милиции обнаружили развешенную бело-красно-белую символику, бутылки от спиртного и остатки продуктов. Следов взлома входной двери силовики не обнаружили. Сейчас устанавливаются лица, причастные к происшествию.







