Для белорусов приоткрылся Таиланд. Но надо провести не меньше 15 дней в «карантинном» отеле (обновлено)

Источник материала: Onliner

Почетное консульство Таиланда объявило, что вскоре начинает прием документов для выдачи туристических виз гражданам Беларуси. Что это вообще значит? Можно ехать? В консульстве объяснили Onliner, что, похоже, так и есть. Надо дождаться отмашки.

— Прием документов должен начаться в ближайшие дни, — рассказали в почетном консульстве. — Конкретная дата станет известна чуть позже. Соответственно, ехать можно, как только будет открыта виза.

Туристическая виза выдается на срок до 60 дней с возможностью продления на срок до 30 дней на месте. Дальше механизм прежний: получив визу, надо зарегистрироваться на сайте консульства (там действия расписаны пошагово) для получения свидетельства о въезде. Судя по всему, эти свидетельства для белорусов «включатся» 1 декабря. Соответственно, если это произойдет, технически с этой даты можно и въезжать в королевство.

По всей видимости, еще будут необходимы уточнения по ограничениям.

Дополнено

Республиканский союз туристических организаций разузнал у почетного консула Таиланда в Беларуси Ивана Чуры, как это будет работать.

Таиланд открылся для въезда туристов в середине ноября. При въезде всем иностранцам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, после чего отправиться на двухнедельный карантин.

С 26 ноября для белорусов начался прием документов на визу. Одно из самых важных новшеств — путешественнику нужно пробыть на карантине 15 или 16 дней в отеле из обновляемого перечня на сайте. Можно выбрать Бангкок, Паттайю или Пхукет. Это сертифицированные отели, они сотрудничают с госпиталями. Предусмотрено прохождение ПЦР-тестов (два-три на протяжении этих 15 или 16 дней), медобслуживание.

Кроме оплаты отелей, необходим страховой полис на $100 000, покрывающий все расходы на лечение, включая COVID-19, в течение всего пребывания в Таиланде. Также на банковской карточке должно быть не меньше 700 долларов на человека.

По новым правилам полететь в Таиланд на 7 или 10 дней не получится — только на минимальные 15 или 16 в зависимости от гостиницы.

По словам Ивана Чуры, 3 декабря Turkish Airlines начинает летать в Бангкок (раз в неделю), билет в обе стороны стоит до $600. Можно также лететь через Франкфурт — «Люфтганзой». Вопрос о чартерах из Минска пока не стоит.