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Учащиеся колледжа дважды за ночь обокрали один ларек в Молодечно – видео

27.11.2020 13:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Четверо несовершеннолетних два раза за одну ночь обокрали один и то же ларек в Молодечно, об этом сообщила пресс-служба УВД Минского облисполкома.

Правоохранителей на место происшествия вызывала продавец киоска "Табакерка", расположенного на улице Мира: она пришла на работу и обнаружила разбитое стекло и открытое кассовое окошко.

© Sputnik
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С места происшествия были изъяты видеозаписи с камеры наблюдения и улики. Как было установлено, неизвестные около четырех часов утра разбили витрину и один из них проник в киоск. Он набил сумку блоками сигарет и ушел. Через несколько минут злоумышленники вернулись, и тот же молодой человек снова пробрался внутрь. На этот раз он решил брать все товары без разбора, подавая их сообщниками.

Когда молодой человек решил покинуть киоск, пролезть обратно уже ставшим привычным ему путем не смог и застрял. В результате он решил выбраться через кассовое окошко.

Личности злоумышленников были установлены – ими оказались четверо учащихся местного колледжа 16 и 15 лет. После проведения обыска в общежитии, где они проживают, часть похищенного была найдена и изъята. Общая стоимость унесенного товара оценивается более чем в 1400 рублей.

Действия молодых людей квалифицированы по ч. 1 ст. 205 УК РБ (Кража).

Как уточнили в МВД, двое из них - 15-летний уроженец Воложинского района и 16-летний подросток из Мяделя – уже ранее неоднократно привлекались к административной ответственности. Сейчас устанавливается их причастность к другим подобным инцидентам.  

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Теги: Гродно
 
 
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Два участника несовершеннолетнего "криминального квартета" уже ранее неоднократно привлекались к административной ответственности.
 
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