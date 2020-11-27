Источник материала: Хартия'97

Легендарная группа «Каста» — белорусам: Выходи гулять! 27.11.2020, 13:33

Интересней и важней нет сейчас занятий.

Легендарная российская группа «Каста» выпустила клип «Выходи гулять» о Беларуси и протестах.

«Нарисуем на асфальте белым мелом слово «Хватит»

Можешь брать с собой сестрёнку, со мной идёт мой братик

Не бери с собой игрушки, там есть танчик и солдатик

Интересней, чем гулять, нет важней занятий», — говорится в песне.

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