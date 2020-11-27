ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Легендарная группа «Каста» — белорусам: Выходи гулять!

27.11.2020 13:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Легендарная группа «Каста» — белорусам: Выходи гулять!

  • 27.11.2020, 13:33
Легендарная группа «Каста» — белорусам: Выходи гулять!

Интересней и важней нет сейчас занятий.

Легендарная российская группа «Каста» выпустила клип «Выходи гулять» о Беларуси и протестах.

«Нарисуем на асфальте белым мелом слово «Хватит»

Можешь брать с собой сестрёнку, со мной идёт мой братик

Не бери с собой игрушки, там есть танчик и солдатик

Интересней, чем гулять, нет важней занятий», — говорится в песне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интересней и важней нет сейчас занятий.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ъ»: «Режим в Минске с каждым днем становится все более токсичным»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика