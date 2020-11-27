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Легендарная группа «Каста» — белорусам: Выходи гулять!
Источник материала: Хартия'97
Легендарная группа «Каста» — белорусам: Выходи гулять!
Интересней и важней нет сейчас занятий.
Легендарная российская группа «Каста» выпустила клип
«Нарисуем на асфальте белым мелом слово «Хватит»
Можешь брать с собой сестрёнку, со мной идёт мой братик
Не бери с собой игрушки, там есть танчик и солдатик
Интересней, чем гулять, нет важней занятий», — говорится в песне.
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Интересней и важней нет сейчас занятий.
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