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Около Лаврова

27.11.2020 13:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Около Лаврова

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  • 27.11.2020, 13:21
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Около Лаврова
АРХИВНОЕ ФОТО

Дырку от бублика, а не Беларусь.

Ситуация в Беларуси сродни восстанию в Варшаве в 1944 года, пишет телеграм-канал Resistance .

У восстания был план взятия под контроль столицы частями Армии Краевой и восстановления Польского государства. Восставшие понимали, что собственных ресурсов не хватит на длительное удержание города и надеялись на помощь извне. Запад оказывал помощь ограниченно из-за удаленности театра боевых действий, основная надежда была на быстрое наступление Красной Армии. Но Советы взяли оперативную паузу, подождали пока немцы покончат с восставшими и после начали свое наступление. Естественно что Красная Армия привела на своих штыках к власти прокоммунистическую администрацию.

Полякам понадобилось еще 45 лет борьбы, чтобы обрести реальную независимость.

России выгоден кровавый диктатор, который задушит наше восстание. А после они "все в белом" сделают рокировку и проинтегрируют Беларусь руками нового гауляйтера. После начала революции Кремль однозначно стал на сторону диктатора, оказывая всяческую помощь для удержания ситуации.

Но это их планы. И эти планы притянуты из нафталина 20-го века. По КГБ-шной школе расклад должен был быть такой: народ отыграет роль массовки и уйдет со сцены, зализывая раны. Окончательно замазавшийся в крови диктатор загоняется в патовую ситуацию и подписывает отречение от трона (или выпивает чая с "новичком"). Народ ликует, встречая команду "освободителей".

Но что-то пошло не так. Революция меняет формы и не затихает, рейтинги Кремля летят в пропасть, диктатор юлит как уж на сковороде, пытаясь проскочить в очередной раз. Поломав планы Кремля и местного режима, на авансцене выступает его величество Народ, который стал Нацией. И сейчас не важно, что несколько уменьшилось количество демонстрантов. Важно то, что после 30.000 репрессированных мы продолжаем сопротивление. За каждым из вышедших стоит сотня которые его поддерживают. На этот раз у вас облом господа из КГБ-ФСБ. Дырку от бублика, а не Беларусь. Мы здесь суверен и мы определяем собственное будущее.

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