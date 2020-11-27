Источник материала: Хартия'97

Армия США опубликовала секретную информацию о наемниках Вагнера в Ливии 27.11.2020, 13:12

2,766

Пентагон установил численность и местоположение российских контингентов в стране.

"В среду армия США раскрыла щекотливые подробности о масштабной операции российских наемников в охваченной гражданской войной Ливии", - сообщает немецкий таблоид Bild (перевод — inopressa.ru ).

"В докладе, публикуемом ежеквартально, министерство обороны США, основываясь на наблюдениях Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM), сообщило, что в охваченной гражданской войной Ливии активны до 4 тыс. контролируемых Кремлем наемников - все они воюют на стороне мятежного генерала Халифы Хафтара и его армии", - передает издание.

"Дословно в опубликованном докладе США говорится, что, согласно оценкам, в последнем квартале в "Ливии были заняты около 2 тыс. членов группы Вагнера". Также предполагается, "что в Ливии находятся около 2 тыс. поддерживаемых Россией сирийских бойцов".

"Приоритетными задачами группы Вагнера в Ливии является оборона Сирта (города, находящегося на текущей линии фронта между враждующими сторонами - Прим.ред.), авиабазы Аль-Джуфра и оборонительной линии между двумя этими двумя пунктами", - говорится в американском докладе о ситуации в Ливии".

"Доклад раскрывает еще две щекотливые детали о российских "вагнеровцах", - пишет Bild. - Во-первых, как говорится в докладе, режим Путина предоставил группе Вагнера "14 российских боевых самолетов", чтобы "поддержать с их помощью Ливийскую национальную армию". То есть, говоря открытым текстом, российские наемники впервые обладают собственной военной авиацией, с помощью которой они могут совершать операции по поручению Кремля и военачальника Халифы Хафтара".

"Во-вторых, американская армия считает, что операцию группы в Ливии финансирует не только Россия, но и крупнейший союзника генерала Хафтара, который, как известно, находится в Дубае. Конкретно об этом говорится: "финансирование деятельности группы, возможно, предоставляют Объединенные Арабские Эмираты", - передает издание.

"Военный аналитик и эксперт по Ливии Джозеф Демпси из Международного института стратегических исследований придает особое значение фактическому предоставлению генералу Хафтару российской военной авиации. "Отправка как минимум 12 многоцелевых истребителей МиГ-29 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 означает существенное увеличение потенциала воздушных сил, поддерживающих Хафтара", - сказал Демпси в разговоре с Bild".

"Впрочем, по его словам, точный характер этого участия не ясен, так как "пока нет подтверждений того, что после своего прибытия из России через Сирию в мае эти самолеты непосредственно использовались в боевых действиях". Некоторые наблюдатели указывают на то, что на двух боевых самолетах Су-24, продемонстрированных недавно во время военного маневра Хафтара, был нанесен флаг Ливии. (...) Однако эксперт считает, что "крайне маловероятно, что экипаж этих самолетов действительно был ливийским; вероятнее, что они являются членами российских ВВС или недавно были уволены". То есть Демпси предполагает, что за штурвалом самолетов сидели "вагнеровцы".

"Bild направил правительству ФРГ запрос о том, не являются ли новые разоблачения американской армии доказательством нарушения Владимиром Путиным данного в Берлине обещания поддерживать оружейное эмбарго ООН в отношении Ливии".

"Министерство иностранных дел дало ясный ответ: многочисленные "сведения подтверждают активность группы Вагнера в Ливии. В этой связи Евросоюз недавно ввел санкции в отношении связанного с группой Вагнера российского олигарха Евгения Пригожина. ЕС оставляет за собой право ввести дальнейшие санкции в отношении лиц и объектов, мешающих мирному процессу в Ливии или нарушающих оружейное эмбарго ООН", - передает Bild.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .