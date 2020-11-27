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В России учитель устроил стрельбу в школе после конфликта со знакомыми ученика

27.11.2020 13:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В России учитель устроил стрельбу в школе после конфликта со знакомыми ученика

В Нальчике (Россия) учитель одной из школ открыл стрельбу из травматического пистолета. Инцидент произошел после конфликта со знакомыми ученика. Как информирует пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике, пострадавших после потасовки и стрельбы нет. 

По предварительным сведениям, между преподавателем и учеником восьмого класса произошел спор по учебному вопросу. Для разбирательства с учителем в школу пришли знакомые школьника – мужчины 36 и 26 лет. Общение вылилось в потасовку, в результате преподаватель вышел на улицу и взял из машины травматический пистолет. После этого учитель вернулся в школу и несколько раз выстрелил в воздух.

Участники конфликта были доставлены в отдел полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как уточняет ТАСС, ученики в инциденте не участвовали. Никто не пострадал.

Проходят следственные мероприятия, у сотрудников школы и журналистов доступа к стрелявшему учителю нет.

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В Нальчике (Россия) учитель одной из школ открыл стрельбу из травматического пистолета. Инцидент произошел после конфликта со знакомыми ученика. Как информирует...
 
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