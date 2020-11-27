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В России учитель устроил стрельбу в школе после конфликта со знакомыми ученика
Источник материала: ОНТ
В Нальчике (Россия) учитель одной из школ открыл стрельбу из травматического пистолета. Инцидент произошел после конфликта со знакомыми ученика. Как
По предварительным сведениям, между преподавателем и учеником восьмого класса произошел спор по учебному вопросу. Для разбирательства с учителем в школу пришли знакомые школьника – мужчины 36 и 26 лет. Общение вылилось в потасовку, в результате преподаватель вышел на улицу и взял из машины травматический пистолет. После этого учитель вернулся в школу и несколько раз выстрелил в воздух.
Участники конфликта были доставлены в отдел полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как
Проходят следственные мероприятия, у сотрудников школы и журналистов доступа к стрелявшему учителю нет.
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В Нальчике (Россия) учитель одной из школ открыл стрельбу из травматического пистолета. Инцидент произошел после конфликта со знакомыми ученика. Как информирует...
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