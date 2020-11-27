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Сборная Беларуси по баскетболу разгромила команду Албании

27.11.2020 13:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по баскетболу разгромила команду Албании

Победа с перевесом в сорок очков. Сборная Беларуси по баскетболу разгромила команду Албании со счётом 90:50 в квалификации чемпионата мира. 

Самым результативным в составе победителей стал Артем Параховский, набравший 17 очков. Завтра белорусы сыграют с киприотами. Вне зависимости от исхода этой встречи, наша команда останется лидером группы. В следующий этап квалификации мирового первенства выйдут две лучшие сборные.

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Победа с перевесом в сорок очков. Сборная Беларуси по баскетболу разгромила команду Албании со счётом 90:50 в квалификации чемпионата мира.  Самым результативным в...
 
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