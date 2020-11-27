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Семь человек погибли от ударов молний в Мозамбике

27.11.2020 13:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Семь человек погибли от ударов молний в Мозамбике

Как минимум семь человек погибли от ударов молний в Мозамбике. Об этом 27 ноября информируют «Известия» со ссылкой на заявление губернатора провинции Маника Франциски Томас.

В провинции Маника в настоящее время оценивают нанесенный непогодой ущерб. Другие подробности о масштабах разгула стихии не приводятся.

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Как минимум семь человек погибли от ударов молний в Мозамбике. Об этом 27 ноября информируют «Известия» со ссылкой на заявление губернатора провинции Маника...
 
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