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Семь человек погибли от ударов молний в Мозамбике
Источник материала: ОНТ
Как минимум семь человек погибли от ударов молний в Мозамбике. Об этом 27 ноября
В провинции Маника в настоящее время оценивают нанесенный непогодой ущерб. Другие подробности о масштабах разгула стихии не приводятся.
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Как минимум семь человек погибли от ударов молний в Мозамбике. Об этом 27 ноября информируют «Известия» со ссылкой на заявление губернатора провинции Маника...
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