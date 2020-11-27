Источник материала: ОНТ

Как минимум семь человек погибли от ударов молний в Мозамбике. Об этом 27 ноября информируют «Известия» со ссылкой на заявление губернатора провинции Маника Франциски Томас.

В провинции Маника в настоящее время оценивают нанесенный непогодой ущерб. Другие подробности о масштабах разгула стихии не приводятся.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram