ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Динамо» обыграло подмосковный «Витязь» в КХЛ

27.11.2020 13:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Динамо» обыграло подмосковный «Витязь» в КХЛ

Минское «Динамо» одержало очередную победу в Континентальной хоккейной лиге. На домашней арене обыгран подмосковный «Витязь». 

Основное время встречи завершилось вничью со счетом 3:3. У хозяев забрасывали Райан Спунер (он отличился дважды) и Егор Шарангович. В овертайме победу «Динамо»  принес точный бросок Романа Горбунова. Это его вторая шайба в сезоне. Минчане после 29 матчей набрали 36 очков и занимают пятое место в Западной конференции. Следующий поединок белорусский клуб проведет 29 ноября. В Ярославле состоится встреча с «Локомотивом».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» одержало очередную победу в Континентальной хоккейной лиге. На домашней арене обыгран подмосковный «Витязь».  Основное время встречи...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Выходи гулять!» В новом клипе группы «Каста» зрители увидели параллели с событиями в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика