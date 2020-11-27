«Динамо» обыграло подмосковный «Витязь» в КХЛ

Источник материала: ОНТ

Минское «Динамо» одержало очередную победу в Континентальной хоккейной лиге. На домашней арене обыгран подмосковный «Витязь».

Основное время встречи завершилось вничью со счетом 3:3. У хозяев забрасывали Райан Спунер (он отличился дважды) и Егор Шарангович. В овертайме победу «Динамо» принес точный бросок Романа Горбунова. Это его вторая шайба в сезоне. Минчане после 29 матчей набрали 36 очков и занимают пятое место в Западной конференции. Следующий поединок белорусский клуб проведет 29 ноября. В Ярославле состоится встреча с «Локомотивом».

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