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«Выходи гулять!» В новом клипе группы «Каста» зрители увидели параллели с событиями в Беларуси
27.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Собираемся свободно и гуляем, где угодно. Выходи гулять, просто выходи гулять».
На Ютубе пользователи оставляют отзывы:
«Клип хорошо демонстрирует события в Беларуси за последние 4-5 месяцев. Дзякуй, Каста!»
«Мурашки берут, когда понимаешь, что это на самом деле происходит в Беларуси!»
«Главное же ни одного слова про Беларусь, но все всё понимают, это настоящее искусство».
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«Собираемся свободно и гуляем, где угодно. Выходи гулять, просто выходи гулять».
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