«Выходи гулять!» В новом клипе группы «Каста» зрители увидели параллели с событиями в Беларуси

Источник материала: Салiдарнасць

«Собираемся свободно и гуляем, где угодно. Выходи гулять, просто выходи гулять».

На Ютубе пользователи оставляют отзывы:

«Клип хорошо демонстрирует события в Беларуси за последние 4-5 месяцев. Дзякуй, Каста!»

«Мурашки берут, когда понимаешь, что это на самом деле происходит в Беларуси!»

«Главное же ни одного слова про Беларусь, но все всё понимают, это настоящее искусство».