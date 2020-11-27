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«Выходи гулять!» В новом клипе группы «Каста» зрители увидели параллели с событиями в Беларуси

27.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

«Собираемся свободно и гуляем, где угодно. Выходи гулять, просто выходи гулять».

На Ютубе пользователи оставляют отзывы:

«Клип хорошо демонстрирует события в Беларуси за последние 4-5 месяцев. Дзякуй, Каста!»

«Мурашки берут, когда понимаешь, что это на самом деле происходит в Беларуси!»

«Главное же ни одного слова про Беларусь, но все всё понимают, это настоящее искусство».

 
 
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«Собираемся свободно и гуляем, где угодно. Выходи гулять, просто выходи гулять».
 
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