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Пожар на улице Голубева в Минске: возгорание локализовано
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске спасатели тушат пожар в квартире на 9-м этаже многоэтажки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники МЧС развернули спецтехнику.
К этому времени возгорание локализовано. Сообщается, что хозяйка квартиры самостоятельно покинула жилье. Еще 20 человек эвакуированы. О причинах ЧП пока информации нет.
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Новости Беларуси. В Минске спасатели тушат пожар в квартире на 9-м этаже многоэтажки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники МЧС развернули...
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