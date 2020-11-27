Чего мы не знаем об убийстве Романа Бондаренко: алкоголь могли влить ему в рот после «задержания»

Источник материала: KYKY

Мы уже рассказывали вам, какой фееричный «репортаж» о смерти Романа Бондаренко выпустил одиозный пропагандист Григорий Азаренок на СТВ. Среди прочего, в «масштабном расследовании» под названием «Пляски на костях» зрителя пытались убедить в том, что Бондаренко был пьян (как до этого уже делали силовики).

Журналисты «Ежедневника» обратили внимание на одну деталь этого репортажа, которая, возможно, многое говорит о том, как на самом деле погиб Бондаренко. Вот в чем суть.

Предыстория: когда СК начал активно продвигать версию того, что Бондаренко во время потасовки не был трезв, в СМИ появился медицинский документ, который доказывал обратное (сейчас из-за этого в отношении врача БСМП и журналистки TUT.by возбуждено уголовное дело).

Итак, заместитель генерального прокурора Геннадий Дыско в эфире СТВ заявил: «В частности, каждый мог обратить внимание, что в одном из опубликованных документов отсутствуют результаты исследования других биологических сред на содержание этанола, в том числе мочи. По результатам судебно-химической экспертизы в биологических средах Романа Бондаренко, взятых медработниками тогда же в больнице скорой медицинской помощи, обнаружен алкоголь».

В этой цитате есть важная вещь – Дыско не раскрывает, где и сколько алкоголя обнаружили, он употребляет фразу «в биологических средах».

«Ежедневник» пишет: чтобы понять, употреблял ли человек алкоголь, у него берут анализ крови, слюны и мочи. У погибшего человека также исследуется содержимое желудка. Для достоверности факта приема алкоголя в случаях прижизненных травм проводится также определение этанола в свертках крови или излияний крови в межмышечные пространства. Это все – «биологические среды».

В крови Романа Бондаренко алкоголя точно не было – это не отрицает даже прокуратура. Где его нашли? В какой концентрации? Ответы на эти вопросы крайне важны. Если он был обнаружен в моче в пределах 0,5 промилле, но отсутствовал в крови и слюне, то человек был трезв – с такой «дозировкой» даже за руль садиться разрешают.

Водка, коньяк, виски оставляют следы алкоголя в крови до трех суток, а в моче – до шести суток. А вот пиво в небольших дозах, напротив, выводится очень быстро. Именно экспертиза должна была сказать, а прокуратура озвучить, сколько, что и когда пил Роман Бондаренко.

Прокуратуре важно было сказать, например, что в моче обнаружено 2 промилле алкоголя. И уточнить, что алкоголь обнаружен именно в моче – в других вариантах ситуация складывается весьма нелицеприятная.

Например, если алкоголь был обнаружен в слюне, но отсутствовал в желудке и в моче – это говорит о том, что алкоголь Роману Бондаренко влили в рот уже тогда, когда он был без сознания и не мог его проглотить.

Это тоже подпадает под определение «в биологических средах». При таком раскладе подозрения падают на сотрудников РУВД, где погибший и потерял сознание.

Если алкоголь был обнаружен в слюне и желудке, но в крови его не было, это означает, что алкоголь был принят в пределах одного часа и поэтому не успел всосаться в кровь. Тут многое зависит от нервной системы человека, его моторных функций, принимал ли он пищу и в каком состоянии находился. При таком варианте складывается следующая картина преступления: Романа Бондаренко загрузили в микроавтобус, сильно избили и перед тем, как сдать в РУВД, влили в рот алкоголь (например, ту самую «Массандру»), заявив, что парень пьян.

Это, кстати, объясняет и первоначальную версию милиции, которая утверждала, что при поступлении парень был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сильный запах изо рта, потеря ориентации в следствие ЧМТ – вот вам и «диагноз». Записи переговоров о «Массандре» также говорят в пользу этой версий, поскольку у избивших Романа людей мог быть при себе алкоголь и, значит, они могли влить его в пострадавшего.

«Ежедневник» пишет: «О том, какую картину преступления рисует место обнаружения алкоголя и его концентрация, можно писать очень долго. Мы привели лишь пару возможных вариантов, но их может быть и больше».