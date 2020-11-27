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Известный белорусский лыжник отказывает снимать с баллона БЧБ-флаг
27.11.2020 13:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Белорусский лыжник Сергей Долидович получил письмо от товарищества собственников. В нем его т просят снять бело-красно-белый флаг с балкона
«Вот получил письмо. Лежу в теплой кровати, с дочкой самой младшей и думаю, что ответить этому товарищу. Горит свеча на подоконнике в память о Романе. Хижинковой еще 15 суток добавили. А тут снимите уважаемый… История она такая – проведи референдум о символике сейчас, уверен, вернулся бы флаг( бело- красно-белый) снова. И это нормально», – написал Долидович в Facebook.
Он добавил, что не хочет хаоса, а желает лишь уважения к выбору народа.
«Не хочу насилия. Хочу диалога. Флаг не сниму. Заплачу штраф (если надо)», – резюмировал Сергей Долидович.
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Белорусский лыжник Сергей Долидович получил письмо от товарищества собственников. В нем его т просят снять бело-красно-белый флаг с балкона
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