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Уволился пресс-секретарь БПЦ

27.11.2020 13:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Уволился пресс-секретарь Белорусской православной церкви Сергей Лепин. Ранее он осудил разбор мемориала гражданскому активисту Романку Бондаренко и получил за это предупреждение Генпрокуратуры.

Он сообщил, что уволился по собственному желанию..

Как сообщалось, Лепин осудил разбор мемориалов Бондаренко.

"Не пойму, зачем это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память, зачем это сатанинское попрание лампад и иконок, борьба с импровизированном мемориалом во дворе его дома, вдоль дорог? В чем смысл? Не согласовано, да? А вот такое поведение и отношение — оно согласовано? С кем?", - написал Лепин на своей странице в Facebook.

Позже, 18 ноября, Александр Лукашенко поручил главе своей Администрации и генеральному прокурору разобраться. На следующий день Генеральная прокуратура объявила официальные предупреждения Лепину и викарному епископу Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Беларуси Юрию Кособуцкому, который также выступил с критикой действий властей.

"В заявлениях в заведомо безапелляционной агрессивной тональности используются определенные термины и обороты ("глумление над портретами убиенного", "зачем это сатанинское попрание лампад и иконок" и др.), сознательно повышающие уровень напряженности в обществе, разжигающие ненависть к представителям органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов, и, как следствие, вражду в отношении указанных социальных групп населения", - заявили в Генпрокуратуре.

 
 
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Уволился пресс-секретарь Белорусской православной церкви Сергей Лепин. Ранее он осудил разбор мемориала гражданскому активисту Романку Бондаренко и получил за...
 
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