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Эйсмонт сделали прививку от коронавируса
27.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Пресс-секретарь Лукашенко испытывает на себе российскую вакцину от Covid-19.
Наталья Эйсмонт сегодня также побывала в красной зоне столичной больницы №6, которую посетил ее босс
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Пресс-секретарь Лукашенко испытывает на себе российскую вакцину от Covid-19.
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