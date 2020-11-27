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На месте заброшенной фабрики в Минске создали культурно-деловой квартал. Показываем, какой он

27.11.2020 14:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания «Белреконструкция» завершила реконструкцию основных корпусов послевоенной мебельной фабрики на улице Кальварийской, где формируется культурно-деловой квартал «К21» с уже работающими офисами, магазинами, фудкортом и фермерским рынком. В будущем тут также могут появиться IT-лаборатории и арт-галерея. Показываем, как все это выглядит, и рассказываем о философии проекта.


Квартал «К21» находится у станции метро «Молодежная» — напротив «Короны». В 50-е годы прошлого века здесь построили комплекс зданий, где работали краснодеревщики. Мебельное производство обеспечивало весь Минск: его мастера даже изготовили двери для Петра Машерова. Но в 2010-х фабрика переехала, а корпуса пришли в запустение: стекла потрескались, стены потемнели, крыша потекла. Вот как здание выглядело в 2016-м:


Изображение: «Карты.Яндекс»

Но весной 2019 года кирпичные здания с внутренним двориком по рыночной цене выкупила компания «Белреконструкция». Некоторые советовали снести эти постройки и построить новые, но инвестор решился на реставрацию. И вот так теперь выглядят эти здания:


Над проектом работала группа архитекторов вместе с Аленой Занкевич, о которой мы рассказывали летом. Идея была простой: сохранить атмосферу индустриальной постройки, но придать ей современную урбанистическую интерпретацию. Тем более что схожие проекты уже созданы в Лондоне, Париже и Москве.

— Мы сразу решили, что не будем строить очередную «стекляшку», а бережно восстановим промышленные корпуса. Мы брали пример с Лондона и Парижа, где ценят свою историю. Понятно, что сейчас нет нужды держать цеха в центре столицы, но их легко трансформировать в офисы, магазины, кафе и рестораны. Так мы возвращаем интерес к площадям, но сохраняем облик Минска. Такие кварталы выделяются на фоне похожих друг на друга комплексов из стекла и бетона, — говорит директор «Белреконструкции» Сергей Нестеров, который также является идейным вдохновителем проекта.

На реставрацию ушло полтора года. Строители заменили все окна, привели в порядок
стены и вернули красный цвет кирпичным фасадам. Плоская крыша сменилась наклонной.







Вместе с основными постройками инвестор восстановил Кальварийскую башню, на которой появились флюгер и механические часы.


Фото: «Белреконструкция»

Большие пространства зданий с высокими потолками оформлены в стиле лофт, а стены не перекрашены — на них видна послевоенная кладка. В декоре использованы старые светильники, плакаты, остатки черепицы и другие находки. Для большей атмосферности из Питера привезли радиаторы советских времен. Вот как выглядит процесс реконструкции зданий:













Около половины квартала уже заняли офисы, магазины, пекарни и рестораны. Есть
также кофейня-магазин пластинок Accidental, фермерский рынок «Ўсё сваё», интернет-
радио Plato, школа танцев и киберлаунж. Внутреннее пространство занимает «Двор», где
после перерыва откроют рождественский фудкорт. Вскоре также появятся вегетарианский супермаркет и шоколадная фабрика с кафетерием. Из планов — привести арт-галерею.


— Мы видим это место современным европейским кварталом, где комфортно работать, творить, учиться и отдыхать. Ставки аренды у нас невысокие для центра города, но мы аккуратно подходим к формированию пула. Важно собрать вместе тех, кто разделяет наш
подход в создании площадки для талантливых людей из разных отраслей — от IT и бизнеса до культуры и искусства. В «К21» будет кипеть общественная жизнь, — говорит директор «Белреконструкции».


Дизайнер Алена Занкевич говорит, что ей повезло быть частью этого проекта.

— Мне также повезло и в том, что в лице директора компании Сергея Владимировича Нестерова нашла не только единомышленника, но и увлеченного и творческого человека, с которым интересно и комфортно работать — это дорогого стоит, — рассказывала она летом.


Сейчас в «К21» полностью готовы четыре здание, башня и внутренний дворик. Строители
продолжают работать в северной постройке и возводят еще одну башню, которую
отдадут под кафе и магазин. Достроить их планируют уже зимой.

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Теги: Минск
 
 
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