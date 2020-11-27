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В Житковичском районе Renault вылетел в кювет и перевернулся: пассажир в реанимации
Источник материала: Tut.by
Пассажир получил серьезные травмы при опрокидывании автомобиля в Житковичском районе.
Как
В результате ДТП 59-летний пассажир получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
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По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
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