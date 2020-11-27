ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Житковичском районе Renault вылетел в кювет и перевернулся: пассажир в реанимации

27.11.2020 14:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пассажир получил серьезные травмы при опрокидывании автомобиля в Житковичском районе.


Как сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома, днем 26 ноября 60-летний водитель Renault Duster двигался со стороны деревни Боровая в направлении деревни Юркевичи. На закруглении дороги мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП 59-летний пассажир получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Динамо» обыграло подмосковный «Витязь» в КХЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика