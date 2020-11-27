В Житковичском районе Renault вылетел в кювет и перевернулся: пассажир в реанимации

Источник материала: Tut.by

Пассажир получил серьезные травмы при опрокидывании автомобиля в Житковичском районе.





Как сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома, днем 26 ноября 60-летний водитель Renault Duster двигался со стороны деревни Боровая в направлении деревни Юркевичи. На закруглении дороги мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП 59-летний пассажир получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.