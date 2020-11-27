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27 ноября начинается пост, который закончится только в Рождество
Источник материала: Партизан
Филиппов день или Куделица: что можно и нельзя делать 27 ноября
Православные верующие сегодня чтят память апостола Филиппа — одного из 12 учеников Иисуса Христа. Согласно преданию, апостол Филипп проповедовал веру в Христа и совершал чудеса.Однажды он воскресил умершего ребенка. В Греции Филиппа пытались убить приехавшие из Иерусалима книжники, но они внезапно ослепли и не смогли сделать этого.
Апостол помолился о здравии книжников, и они исцелились. После этого язычники приняли христианскую веру. Когда Филиппа вместе с его соратником Варфоломеем пытались распять на кресте, началось землетрясение. Перепуганные язычники стали просить у апостолов прощения.
Снять апостола с креста не смогли. Умирая, он читал молитвы о прощении своих обидчиков. В народе апостолу Филиппу принято молиться об исцелении от болезней.
Что можно делать 27 ноября
В этот день принято было устраивать щедрые обеды с мясным угощением.
Сегодня также хороший день, чтобы сыграть свадьбу.
Православные 27 ноября начинали поститься. Первая неделя Филиппова поста называлась кудельницей. В этот период женщины готовили кудель — материал для прядения,
В этот день хозяйки также чествовали домового — нужно выставить ему закуску на порог дома. Считалось, что домовой помогает охранять дом и хозяйство.
Что нельзя делать 27 ноября
Со дня Филиппа также начинается «волчий месяц». С этого дня на Руси не ходили в лес по одному – боялись волков.В Филиппов день категорически нельзя ссориться – конфликты могут притянуть болезни и неудачи.
В Филиппов день благоразумно отказаться от тяжелого физического труда. Заниматься рукоделием также не стоит.
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Филиппов день или Куделица: что можно и нельзя делать 27 ноября
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