Неожиданно: Беларусь попала в Топ-15 мировых экспортеров помидоров













Thinktanks.by . Такие данные, на основании информации об экспорте за 2019 год от проекта World's Top Exports, выявил





По данным статистики, полученной на основе анализа товарных кодов, в общем рейтинге мировых помидорных экспортеров Беларусь заняла 15 место, выручив с продаж 52,2 млн долларов. В результате доля мирового рынка, обеспеченного белорусскими помидорами, составила 0,6%. При этом в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, Беларусь продемонстрировала снижение снижение поставок на 27,4%.





Лидером же в помидорном рейтинге оказались Мексика, Нидерланды и Испания. Они получили от экспорта томатов 2,2 млрд, 2 млрд и 1,1 млрд долларов соответственно.