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Катерину Борисевич перевели в СИЗО на Володарского

27.11.2020 14:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стало известно, что письма ей почти не доходят

Как пишет tut.by, восьмые сутки Катерина Борисевич находится в следственном изоляторе. 





Почти неделю была в СИЗО КГБ, теперь она в списках СИЗО № 1 на Володарского. 

Катерина сообщает в письмах, что старается держаться. Она получила от родных первую передачу с одеждой и продуктами. Нам известно, что многие ей пишут, но, к сожалению, пока письма ей почти не доходят.
 
 
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Стало известно, что письма ей почти не доходят
 
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