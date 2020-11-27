Хроника пятницы. Лукашенко высказался о новой Конституции, Борисевич перевели в СИЗО на Володарского

Источник материала: Onliner

Утро пятницы началось с новостей о визите Александра Лукашенко в 6-ю столичную больницу, которая лечит пациентов с COVID-19. Там он уже сделал ряд заявлений, не только на медицинскую тему. В том числе про Конституцию. Тем временем журналистку Tut.by Катерину Борисевич перевели на Володарку. День продолжается.

Борисевич «старается держаться»

Восьмые сутки журналистка Tut.by Катерина Борисевич находится под стражей. До этого была в СИЗО КГБ, теперь в списках СИЗО №1 на Володарского, пишет Tut.by. В письмах она передает, что старается держаться. Получила от родных первую передачу с одеждой и продуктами. Ей, по данным сайта, почта почти не доходит.





«Незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда»

Александр Лукашенко объяснил важность работы над новой Конституцией: надо не позволить следующему руководителю развалить страну. Об этом он сказал сегодня во время посещения 6-й ГКБ Минска, его слова приводит БЕЛТА. «Слава богу, что у нас существует вертикаль власти, — сказал Лукашенко. — И вы, наверное, заметили, что основной удар наших протестунов наносится по президенту и вертикали власти. Давай, демократия, все должны избираться… Мы это проходили в период Горбачева. Мы же избирали всех — руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас».





Он подчеркнул, что выступает за внесение поправок в Конституцию и убежден в необходимости скорректировать полномочия президента: «Я сторонник новой Конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда».

Пояснил: не дай бог новый президент захочет развязать войну «и прочее»… Поэтому нужна Конституция, выгодная для страны, но «чтобы потом страна не обвалилась».

(будет дополнено)