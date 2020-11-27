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Хроника пятницы. Лукашенко высказался о новой Конституции, Борисевич перевели в СИЗО на Володарского
Источник материала: Onliner
Утро пятницы началось с новостей о визите Александра Лукашенко в 6-ю столичную больницу, которая лечит пациентов с COVID-19. Там он уже сделал ряд заявлений, не только на медицинскую тему. В том числе про Конституцию. Тем временем журналистку Tut.by Катерину Борисевич перевели на Володарку. День продолжается.
Борисевич «старается держаться»
Восьмые сутки журналистка Tut.by Катерина Борисевич находится под стражей. До этого была в СИЗО КГБ, теперь в списках СИЗО №1 на Володарского,
«Незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда»
Александр Лукашенко объяснил важность работы над новой Конституцией: надо не позволить следующему руководителю развалить страну. Об этом он сказал сегодня во время посещения 6-й ГКБ Минска, его слова
Он подчеркнул, что выступает за внесение поправок в Конституцию и убежден в необходимости скорректировать полномочия президента: «Я сторонник новой Конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда».
Пояснил: не дай бог новый президент захочет развязать войну «и прочее»… Поэтому нужна Конституция, выгодная для страны, но «чтобы потом страна не обвалилась».
(будет дополнено)
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Хроника пятницы. Лукашенко высказался о новой Конституции, Борисевич перевели в СИЗО на Володарского
Утро пятницы началось с новостей о визите Александра Лукашенко в 6-ю столичную больницу, которая лечит пациентов с COVID-19. Там он уже сделал ряд заявлений, не только...
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