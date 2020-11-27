«Произвести осмотр жилища и иных законных владений». За бчб-символику на доме и гараже против белоруса начали процесс по 23.34

Источник материала: Onliner

В Воложине своя атмосфера и свои законы. Как выяснил житель города Сергей, сотрудники милиции могут начать проверку и произвести осмотр его дома, а также других построек на участке только из-за того, что над частными владениями реет бело-красно-белый флаг. Вот как разворачивались события в почти восьмидесяти километрах от Минска.

Бчб-гараж

— На день воинской славы — 8 сентября — начал рисовать на своем гараже три цветные полосы. Мне так нравится. Работу делал постепенно: освободилась минута — беру краску и облагораживаю личный гараж.





Чем больше вырисовывалось бчб, тем большее оказывалось на меня давление — приезжали сотрудники местной администрации, присылали РУВД, проводили профилактические беседы, в ходе которых даже звучали фразы «ты что, сидеть хочешь?». Но гараж я все же закончил, — описывает события недавнего прошлого Сергей.

Мужчина рассказывает, что протестный дух над Воложином витал с самого начала. В первые после выборов дни выходили многие (по меркам города), но потом народ «угомонили»: на работе (а «живых» предприятий в Воложине всего несколько) дали понять, что инакомыслие, мягко говоря, не приветствуется. Плюс нескольких людей оштрафовали за участие в несанкционированных мероприятиях, с тех пор в городе относительная тишина. Только самые рисковые решаются на прогулки по выходным или флаги в окнах.

— Когда стало понятно, что закрашивать бчб-полосы я не собираюсь, а наоборот, еще и флаги вывешиваю, меня стали пытаться душить по всем фронтам. Одними из первых отреагировала местная «архитектура»: завсектором Воложинского райисполкома составил протокол об административном правонарушении, в котором указал, что мною «были произведены работы по самовольному перекрашиванию конструктивных элементов фасада нежилой капитальной застройки без получения разрешения Воложинского райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ».





Вы только представьте: проектно-изыскательские работы, чтобы покрасить гараж! Это где такое видано? Естественно, протокол я обжаловал, указав, что вменяемая мне статья в большей степени относится к владельцам зданий коммунальной формы собственности, я же проживаю в районе усадебной застройки. И так как для фасадов моих построек не имеется паспорта цветового решения и они к тому же не являются историко-культурной ценностью, то перекрашивать их имею право без согласования с сектором архитектуры и строительства, — показывает документы Сергей.





На этом перипетии не закончились. Мужчиной заинтересовалась «экономика».

— Одно время у меня, как «ипэшника», висели на гараже рекламные растяжки с номерами моих телефонов. За это сотрудники исполкома составили протокол. Понимаю, что был неправ: вывески снял. С тех пор вроде тихо.

Осмотреть и все забрать

Решающий раунд провела милиция. Все происходило 24 ноября.

— Мой флаг на моем гараже, хоть никому и не мешал, покоя чиновникам все-таки не давал. Периодически милиция меня спрашивала: «Он вам не надоел?» — «А чего надоел? Если люди проходят мимо и благодарят».

24-го числа, когда все и случилось, я был на работе. Дома только жена с тремя маленькими детьми и моя 85-летняя мать-инвалид. И тут к дому подкатили два милиционера, испугали всех, начали давить — пускай в дом. Жена сначала сопротивлялась: без мужа никого не пущу, но они закидали статьями — мол, вы препятствуете законным требованиям, будете привлечены. Хорошо хоть успела позвать соседей, чтобы были понятыми.





В итоге милиция поснимала и забрала с собой все наши флаги — четыре штуки. Унесли в том числе самый дорогой сердцу, можно сказать, легендарный — тот, который висел на коньке, его еще в 2017 году у меня отобрать пытались. Жалко, конечно. Но больше вопросов вызывает документ, который они составили.





Во-первых, все происходило 24-го числа. А дата в правом верхнем углу — 27-е, то есть сегодняшний день. Это, как я узнавал, «просто описка». То есть даже документы нормально составить не могут.

Да и в самой бумаге какой-то абсурд: как они усмотрели в наличии флагов и цвете гаража статью 23.34? Где у меня нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий? И с каких пор человеку запрещено выражать свои общественно-политические интересы, то есть иметь собственное мнение?

Как какое-то страшное преступление подается и то, что я состою в Telegram-чате «ЯМы Воложин». Это что, запрещенный чат? Да все, что там написано, какая-то нелогичная ерунда. Почему вообще по факту наличия флага проводится проверка? Больше милиции нечем заняться? Все вопросы решены?





Перекрашивать свой гараж я не собираюсь — все законно. Плюс я читал ТКП по лако-красочным материалам: вопросов ко мне быть не может. Это они живут понятиями «символика», «негосударственная», а для меня, может, это религиозный символ — кровь Христа на плащанице. Это, наоборот, охраняет мое строение от нечисти, — решительно настроен мужчина.

Onliner обратился в пресс-службу МВД Миноблисполкома за комментарием по ситуации — с каких пор наличие бело-красно-белых флагов является причиной для начала проверки. Как увязываются бчб-флаги на доме и гараже со статьей 23.34. И при чем тут вообще «ЯМы Воложин». Оперативный комментарий получить, увы, не удалось. Как только он будет у нас, сразу же опубликуем.

Сегодня вечером Сергей должен явиться в местный РОВД по повестке. Onliner будет следить за развитием событий.



