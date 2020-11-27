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Пьяный пешеход ночью на трассе: с какого расстояния его заметил экипаж ГАИ? (видео)

27.11.2020 14:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как сообщили в Госавтоинспекции, 26 ноября около половины второго ночи экипаж ГАИ Могилевского РОВД при осуществлении надзора за дорожным движением на автодороге М8 (Граница России — ВитебскГомель — граница Украины) обнаружил пешехода, который двигался в попутном направлении по краю проезжей части. Есть видео.

— Несмотря на темное время суток, у пешехода отсутствовали световозвращатели. Заметить в ночное время, в условиях непогоды такого пешехода практически невозможно. Инспекторы ГАИ, включив проблесковые маячки синего цвета, остановили пешехода-«невидимку», — рассказали в областной Госавтоинспекции.

Сообщается, что пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения: пожилой мужчина шатался из стороны в сторону, от него исходил запах алкоголя. Он и сам не отрицал, что выпивал, а также пояснил инспекторам, что гостил у друга, а теперь направляется домой, в Могилев. Правда, шел в направлении Орши — заблудился, в общем.

— Инспекторы ГАИ довезли мужчину до города, предотвратив тем самым серьезные последствия его нахождения на дороге, — отметили в ГАИ.

Также сообщается, что для пешехода эта встреча с ГАИ завершилась незначительным штрафом. Насколько незначительным, не сообщается, но достаточно упомянуть, что за нарушение ПДД пешеходом предусмотрен штраф в размере от 1 до 3 базовых величин, а если пешеход находится при этом еще и в состоянии алкогольного опьянения штраф — от 3 до 5 базовых величин.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Как сообщили в Госавтоинспекции, 26 ноября около половины второго ночи экипаж ГАИ Могилевского РОВД при осуществлении надзора за дорожным движением на автодороге...
 
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