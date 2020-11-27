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Происшествия в минских гаражах: погибло два человека, завалило машину

27.11.2020 14:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В сводке МЧС появилась информация о серьезном ночном происшествии в гараже на территории частного дома на ул. Мозырской (частный сектор у пересечения Долгиновского тракта и Орловской). В пожаре погибли люди. В то же время — около 5:00 утра — на другом конце столицы обрушился гараж из-за взрыва газового баллона, как сообщают очевидцы.

Подробности пожара в гараже на Мозырской, по данным МЧС, таковы: «В 05:01 поступило сообщение о загорании на территории частного домовладения. В результате пожара погибли два человека, повреждено имущество внутри гаража и строительные конструкции кровли гаража на площади около 24 кв. м. Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнем при курении одним из погибших».

Происшествия в минских гаражах: погибло два человека, завалило машину

От наших читателей пришло сообщение о происшествии в другом гараже частного дома — на ул. Наклонной (микрорайон Дражня-2). «Был взрыв газового баллона, — написал очевидец. — В итоге снесло гараж, стены сложились, крыша упала на автомобиль. Насколько известно, в МЧС не обращались».

Происшествия в минских гаражах: погибло два человека, завалило машину





 
 
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В сводке МЧС появилась информация о серьезном ночном происшествии в гараже на территории частного дома на ул. Мозырской (частный сектор у пересечения...
 
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