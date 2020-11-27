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Президент Huawei: американские политики хотят убить компанию
Источник материала: Onliner
Основатель и президент компании Huawei Жэнь Чжэнфэй
— Волна за волной суровых санкций США против Huawei привели нас к пониманию, что некоторые американские политики хотят убить нас, а не просто нормализовать, — написал Жэнь Чжэнфэй. И пускай Huawei могла справиться с этим давлением, но не хотела рисковать средствами к существованию «миллионов» сотрудников Honor.
В письме Жэнь Чжэнфэй призвал уходящий суббренд стать конкурентом Huawei. Превосходство над бывшей материнской компанией должно стать их новым мотивирующим лозунгом.
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Основатель и президент компании Huawei Жэнь Чжэнфэй обратился к сотрудникам бренда Honor, который недавно отделился от материнской компании. В эмоционально заряженной...
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