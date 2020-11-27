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Президент Huawei: американские политики хотят убить компанию

27.11.2020 14:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Основатель и президент компании Huawei Жэнь Чжэнфэй обратился к сотрудникам бренда Honor, который недавно отделился от материнской компании. В эмоционально заряженной прощальной речи на корпоративном форуме он обвинил санкции США в необходимости продать Honor.

— Волна за волной суровых санкций США против Huawei привели нас к пониманию, что некоторые американские политики хотят убить нас, а не просто нормализовать, — написал Жэнь Чжэнфэй. И пускай Huawei могла справиться с этим давлением, но не хотела рисковать средствами к существованию «миллионов» сотрудников Honor.

В письме Жэнь Чжэнфэй призвал уходящий суббренд стать конкурентом Huawei. Превосходство над бывшей материнской компанией должно стать их новым мотивирующим лозунгом.

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Основатель и президент компании Huawei Жэнь Чжэнфэй обратился к сотрудникам бренда Honor, который недавно отделился от материнской компании. В эмоционально заряженной...
 
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