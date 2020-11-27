Президент Huawei: американские политики хотят убить компанию

Источник материала: Onliner

Основатель и президент компании Huawei Жэнь Чжэнфэй обратился к сотрудникам бренда Honor, который недавно отделился от материнской компании. В эмоционально заряженной прощальной речи на корпоративном форуме он обвинил санкции США в необходимости продать Honor.

— Волна за волной суровых санкций США против Huawei привели нас к пониманию, что некоторые американские политики хотят убить нас, а не просто нормализовать, — написал Жэнь Чжэнфэй. И пускай Huawei могла справиться с этим давлением, но не хотела рисковать средствами к существованию «миллионов» сотрудников Honor.

В письме Жэнь Чжэнфэй призвал уходящий суббренд стать конкурентом Huawei. Превосходство над бывшей материнской компанией должно стать их новым мотивирующим лозунгом.