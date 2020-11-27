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«Наш город занимает 20 квадратных метров». Что уникального можно увидеть в музее лего в Беларуси
Источник материала: СТВ
Что уникального можно увидеть в музее лего в Беларуси, показали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Надежда Соловьева, директор музея:
Вселенная семьи Соловьевых не имеет границ. Наверняка каждый из вас любил в детстве поиграть с конструктором, и чем больше в нем было деталей, тем интереснее казался процесс сборки. Сегодня мы заглянули в один из первых в Беларуси музеев конструктора. В нем собраны все коллекции всем известного lego. Поэтому если не знаете чем себя развлечь, вам обязательно стоит побывать здесь.
Надежда Соловьева:
Самое интересное, что в первые годы на фабрике работало очень мало людей, и основатель компании вместе со своим сыном собственноручно покрывали игрушки лаком и красками.
Надежда Соловьева:
Набор назывался «Лего ориджинал». Человечка можно декорировать как угодно, наряжать и разрисовывать. Виновниками создания этой волшебной страны игрушек стали, конечно же, дети.
Надежда Соловьева:
Сегодня мы можем лицезреть результат огромной и кропотливой работы, ведь не у каждого хватает терпения собрать даже самый обычный пазл. Чтобы построить огромный мегаполис со всеми его составляющими, придется немало потрудиться.
Надежда Соловьева:
Макет города включает в себя все, что нас окружает. Жизнь внутри бьет ключом: фигурки людей, дневная и ночная подсветки, банки, магазины, вокзалы и парки развлечений – все по-настоящему. В активном поиске самых редких экземпляров по всему миру удалось собрать внушительную цифру, и это далеко не предел.
Надежда Соловьева:
Множество интересных задумок реализовывалось не только профессионалами, но и любителями. В коллекции есть также композиции, собранные из экопластика с заботой о природе и окружающей среде.
С лего можно не только играть, но и изучать достопримечательности. Статуя Свободы – один из редких наборов, который практически сразу после выпуска был снят с производства.
Статую античности под названием Дорифор посчастливилось выкупить у одного итальянца, и состоит она из 27845 деталей. Есть достопримечательности и миниатюрных размеров.
Надежда Соловьева:
Можно найти на полках и частичку нашей Родины.
Надежда Соловьева:
Здания собирались без эскизов и чертежей, прямо с картинки. Самые разные коллекции городов, вселенных и галактик, фигурки всем известных героев из «Гарри Поттера» и «Звездных войн». Кстати, серия «Звездных войн» – это самая большая модель лего в истории.
Надежда Соловьева:
Наши герои продолжают нескончаемую погоню за необычными экземплярами. К примеру, вы когда-нибудь видели рояль, который играет мелодию самостоятельно? Если нет, тогда смотрите.
Чудеса и только. Вскоре об этом прекрасном месте будут знать не только у нас, но и за рубежом.
Надежда Соловьева:
29 декабря музею исполнится ровно год. Побывать здесь – как телепортироваться в красочный, волшебный мир детства. Не спешите становиться взрослыми, успейте насладиться моментом и поверить в чудеса.
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Что уникального можно увидеть в музее лего в Беларуси, показали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Надежда Соловьева, директор музея:Миссия – показать людям,...
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