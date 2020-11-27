«Наш город занимает 20 квадратных метров». Что уникального можно увидеть в музее лего в Беларуси

Источник материала: СТВ

Что уникального можно увидеть в музее лего в Беларуси, показали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Надежда Соловьева, директор музея:

Миссия – показать людям, что не нужно слишком быстро взрослеть, что детство может продолжаться, можно продлить себе детство с помощью таких нехитрых игрушек, хотя лего – это не игрушки, это целая Вселенная.





Вселенная семьи Соловьевых не имеет границ. Наверняка каждый из вас любил в детстве поиграть с конструктором, и чем больше в нем было деталей, тем интереснее казался процесс сборки. Сегодня мы заглянули в один из первых в Беларуси музеев конструктора. В нем собраны все коллекции всем известного lego. Поэтому если не знаете чем себя развлечь, вам обязательно стоит побывать здесь.





Надежда Соловьева:

Мало кто знает, но лего начинался вовсе не с этих пластиковых кубиков, которые мы знаем сейчас. Все начиналось с банальных деревянных игрушек, потому что сам Оле Кирк был столяром и изначально делал фасады, украшения для мебели. Потихонечку его столярная мастерская разрослась и, кроме этого, у него были дети. Конечно же, он пришел к тому, что нужны игрушки. И вот эти экспонаты нами очень ценятся, потому что этот петушок 32-34 года, остальные изготавливались примерно до 60-х.





Самое интересное, что в первые годы на фабрике работало очень мало людей, и основатель компании вместе со своим сыном собственноручно покрывали игрушки лаком и красками.





Надежда Соловьева:

Кто знает, быть может, именно этот петушок был в руках создателя лего, поэтому мы очень гордимся этой полкой. В 19 году лего выпустило вот такого деревянного человечка.





Набор назывался «Лего ориджинал». Человечка можно декорировать как угодно, наряжать и разрисовывать. Виновниками создания этой волшебной страны игрушек стали, конечно же, дети.





Надежда Соловьева:

Все началось со старшего сына, который коллекционировал лего, у которого было очень много наборов, на каждый праздник он просил новый набор. Потом родилась дочь – наборов увеличилось и их тематика расширилась. А когда муж с сыном и дочерью смогли построить небольшой городок из лего, то вот в какой масштабный проект это все вылилось. Я никогда не могла подумать, что во взрослом возрасте я буду сидеть с детьми и собирать лего.





Сегодня мы можем лицезреть результат огромной и кропотливой работы, ведь не у каждого хватает терпения собрать даже самый обычный пазл. Чтобы построить огромный мегаполис со всеми его составляющими, придется немало потрудиться.





Надежда Соловьева:

А это наша гордость – наш город, который занимает 20 квадратных метров. Под городом проложено около километра провода для того, чтобы электрифицировать наши дома, улицы, фонари. Показать, что происходит в домиках, какая жизнь кипит в каждом из них. Есть наборы у лего, которые изначально снабжены моторами и могут двигаться, как, например, колесо обозрения. Вся остальная подсветка в городе проведена собственноручно.





Макет города включает в себя все, что нас окружает. Жизнь внутри бьет ключом: фигурки людей, дневная и ночная подсветки, банки, магазины, вокзалы и парки развлечений – все по-настоящему. В активном поиске самых редких экземпляров по всему миру удалось собрать внушительную цифру, и это далеко не предел.

Надежда Соловьева:

Наша коллекция насчитывает более семи тысяч экземпляров – это уникальные наборы лего, и это мы не считаем наборы, которые мы собрали сами с помощью наших экскурсоводов, которые увлечены этим делом.





Множество интересных задумок реализовывалось не только профессионалами, но и любителями. В коллекции есть также композиции, собранные из экопластика с заботой о природе и окружающей среде.





С лего можно не только играть, но и изучать достопримечательности. Статуя Свободы – один из редких наборов, который практически сразу после выпуска был снят с производства.





Статую античности под названием Дорифор посчастливилось выкупить у одного итальянца, и состоит она из 27845 деталей. Есть достопримечательности и миниатюрных размеров.





Надежда Соловьева:

Моя самая любимая – это лего-архитектура: достопримечательности мира в маленьком масштабе, очень эстетически красивая, приятная коллекция, которая лично мне доставляет не только удовольствие при ее просмотре, но и при сборке. Во-первых, в инструкции ты узнаешь, что это за здание, когда оно было построено. Очень много исторической информации о здании. Плюс визуально они привлекательны.





Можно найти на полках и частичку нашей Родины.

Надежда Соловьева:

Наш музей хотел изначально показать историю лего, но потом мы решили, что раз мы находимся в городе Минске, почему бы не создать из лего вот такие композиции: достопримечательности нашего города. Поэтому наши экскурсоводы собственноручно собрали и Красный костел, и Дворец спорта, и вот буквально недавно фасад художественного музея.





Здания собирались без эскизов и чертежей, прямо с картинки. Самые разные коллекции городов, вселенных и галактик, фигурки всем известных героев из «Гарри Поттера» и «Звездных войн». Кстати, серия «Звездных войн» – это самая большая модель лего в истории.





Надежда Соловьева:

Сейчас самый большой набор лего – это сокол тысячелетия. Он стоит у нас в зале «Star Wars». В ноябре этого года вышел новый набор, который побил рекорд. Теперь самый большой набор лего – это Колизей. Это огромный набор, очень красивый. Вот мы ждем, когда он появится в продаже.





Наши герои продолжают нескончаемую погоню за необычными экземплярами. К примеру, вы когда-нибудь видели рояль, который играет мелодию самостоятельно? Если нет, тогда смотрите.





Чудеса и только. Вскоре об этом прекрасном месте будут знать не только у нас, но и за рубежом.

Надежда Соловьева:

Мы надеемся, что когда мы получим знак отличия Книги рекордов Гиннесса, то наш город узнают не только как столицу Беларуси, но и как единственный город, в котором находится самая большая коллекция в мире лего.





29 декабря музею исполнится ровно год. Побывать здесь – как телепортироваться в красочный, волшебный мир детства. Не спешите становиться взрослыми, успейте насладиться моментом и поверить в чудеса.