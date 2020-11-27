Банки ужесточили условия кредитования для населения и юрлиц. Это связано в том числе с нехваткой ресурсов

Источник материала: Tut.by

Коммерческие банки ужесточили условия выдачи займов для всех категорий кредитополучателей, говорится в аналитическом обозрении Нацбанка, подготовленном на основе опроса топ-менеджеров коммерческих банков.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В третьем квартале коммерческие банки ужесточили условия выдачи кредитов «для всех категорий бизнеса», отмечают авторы аналитического обозрения. Также ужесточились условия рефинансирования ранее предоставленных кредитов в иностранной валюте кредитами в белорусских рублях для представителей малого и среднего бизнеса.

Наряду с этим, говорится в обозрении Нацбанка, ужесточились требования к финансовому положению всех кредитополучателей.

— Требования к обеспечению исполнения обязательств по кредитному договору ужесточились как для представителей бизнеса, так и для физических лиц (на потребительские нужды), — констатируют специалисты регулятора.

По данным коммерческих банков, ужесточение кредитования произошло в связи с недостатком ресурсов.

— Изменение ситуации с ликвидностью в банках значительно повлияло на ужесточение условий кредитования всех категорий кредитополучателей, — сообщили представители коммерческих банков в ходе опроса Нацбанка.

Напомним, в третьем квартале после президентских выборов ухудшение политической ситуации в стране привело к оттоку депозитов из коммерческих банков. Проблемы с ликвидностью для банков обострились также в связи с тем, что Нацбанк, принимая меры по снижению давления на валютный курс белорусского рубля, ограничил в третьей декаде августа предоставление коммерческим банкам рублевой ликвидности (данные ограничения продлены до 19 января).

Следует отметить, в первом квартале 2021 года, говорится в обозрении Нацбанка, коммерческие банки ожидают смягчения условий кредитования для крупного бизнеса. При этом в обозрении не приводится обоснование, в связи с чем банки ожидают смягчения условий кредитования для крупного бизнеса в начале следующего года.

— Думаю, правительство будет давить на снижение рублевых ставок. Но это очевидно и сейчас. Вопрос в том, позволит ли макроэкономика это сделать, — отметил в беседе с корреспондентом БелаПАН топ-менеджер одного из банков.