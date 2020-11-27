|
Банки ужесточили условия кредитования для населения и юрлиц. Это связано в том числе с нехваткой ресурсов
Источник материала: Tut.by
Коммерческие банки ужесточили условия выдачи займов для всех категорий кредитополучателей, говорится в аналитическом обозрении Нацбанка, подготовленном на основе опроса топ-менеджеров коммерческих банков.
В третьем квартале коммерческие банки ужесточили условия выдачи кредитов «для всех категорий бизнеса», отмечают авторы аналитического обозрения. Также ужесточились условия рефинансирования ранее предоставленных кредитов в иностранной валюте кредитами в белорусских рублях для представителей малого и среднего бизнеса.
Наряду с этим, говорится в обозрении Нацбанка, ужесточились требования к финансовому положению всех кредитополучателей.
— Требования к обеспечению исполнения обязательств по кредитному договору ужесточились как для представителей бизнеса, так и для физических лиц (на потребительские нужды), — констатируют специалисты регулятора.
По данным коммерческих банков, ужесточение кредитования произошло в связи с недостатком ресурсов.
— Изменение ситуации с ликвидностью в банках значительно повлияло на ужесточение условий кредитования всех категорий кредитополучателей, — сообщили представители коммерческих банков в ходе опроса Нацбанка.
Напомним, в третьем квартале после президентских выборов ухудшение политической ситуации в стране привело к
Следует отметить, в первом квартале 2021 года, говорится в обозрении Нацбанка, коммерческие банки ожидают смягчения условий кредитования для крупного бизнеса. При этом в обозрении не приводится обоснование, в связи с чем банки ожидают смягчения условий кредитования для крупного бизнеса в начале следующего года.
— Думаю, правительство будет давить на снижение рублевых ставок. Но это очевидно и сейчас. Вопрос в том, позволит ли макроэкономика это сделать, — отметил в беседе с корреспондентом БелаПАН топ-менеджер одного из банков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Банки ужесточили условия кредитования для населения и юрлиц. Это связано в том числе с нехваткой ресурсов
Коммерческие банки ужесточили условия выдачи займов для всех категорий кредитополучателей, говорится в аналитическом обозрении Нацбанка, подготовленном на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)