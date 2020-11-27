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«Ъ»: «Режим в Минске с каждым днем становится все более токсичным»

27.11.2020 14:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Ъ»: «Режим в Минске с каждым днем становится все более токсичным»
Фото: president.gov.by
Москва ждет от Минска конституционной реформы. Но Лукашенко заартачился. Единственное, на что он готов — помогать союзнику на внешнем контуре, бороться с США и «цветными революциями». Чем ответит Кремль – пока неизвестно.

Об этом в своей авторской колонке в «КоммерсантЪ FM» пишет политический обозреватель Дмитрий Дризе.

«Тем временем ЕС готовит так называемый третий пакет санкций в отношении Белоруссии. По информации портала Tut.by, в списке 20 бизнесменов и около 400 компаний. Не секрет, что никакие сочинские договоренности Лукашенко не выполняет. Поэтому конституционной реформы — читай, его отставки — не предвидится, в отличие от санкций, под которые могут попасть и российские компании», - продолжает Дмитрий Дризе.


По его словам, «режим в Минске с каждым днем становится все более токсичным» для России.

«Собственно, это не новость. Лукашенко свой ход сделал, судя по всему, сказал «нет». Об этом, в частности, свидетельствует подчеркнуто холодный прием Лаврова. Чем же ответит Москва? Это и есть главный вопрос.

Обращает на себя внимание активность координационного совета белорусской оппозиции. Светлана Тихановская пригрозила аннулировать все договоренности, достигнутые Лукашенко. А Павел Латушко записал специальное обращение к Сергею Лаврову о недопустимости вести закулисные переговоры за спиной белорусского народа. Сложно сказать, каким может быть ответ Кремля. Тем не менее, что-то подсказывает, что Лавров — последний высокий российский чиновник, который посетит Минск в ближайшее время», - пишет российский эксперт.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Лукашенко свой ход сделал, судя по всему, сказал «нет».
 
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