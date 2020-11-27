Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Тем временем ЕС готовит так называемый третий пакет санкций в отношении Белоруссии. По информации портала Tut.by, в списке 20 бизнесменов и около 400 компаний. Не секрет, что никакие сочинские договоренности Лукашенко не выполняет. Поэтому конституционной реформы — читай, его отставки — не предвидится, в отличие от санкций, под которые могут попасть и российские компании», - продолжает Дмитрий Дризе.





Обращает на себя внимание активность координационного совета белорусской оппозиции. Светлана Тихановская пригрозила аннулировать все договоренности, достигнутые Лукашенко. А Павел Латушко записал специальное обращение к Сергею Лаврову о недопустимости вести закулисные переговоры за спиной белорусского народа. Сложно сказать, каким может быть ответ Кремля. Тем не менее, что-то подсказывает, что Лавров — последний высокий российский чиновник, который посетит «Собственно, это не новость . Лукашенко свой ход сделал, судя по всему, сказал «нет». Об этом, в частности, свидетельствует подчеркнуто холодный прием Лаврова. Чем же ответит Москва? Это и есть главный вопрос.Обращает на себя внимание активность координационного совета белорусской оппозиции. Светлана Тихановская пригрозила аннулировать все договоренности, достигнутые Лукашенко. А Павел Латушко записал специальное обращение к Сергею Лаврову о недопустимости вести закулисные переговоры за спиной белорусского народа. Сложно сказать, каким может быть ответ Кремля. Тем не менее, что-то подсказывает, что Лавров — последний высокий российский чиновник, который посетит Минск в ближайшее время», - пишет российский эксперт.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Ъ»: «Режим в Минске с каждым днем становится все более токсичным» Лукашенко свой ход сделал, судя по всему, сказал «нет».

Об этом в своей авторской колонке в «КоммерсантЪ FM»политический обозревательПо его словам, «режим в Минске с каждым днем становится все более токсичным» для России.