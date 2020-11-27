Источник материала: Хартия'97

Работники МТЗ присоединились к акции «0 промилле» 27.11.2020, 14:02

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Они солидарны с Артемом Сорокиным и Катериной Борисевич.

Работники МТЗ присоединились к акции «0 промилле» в знак солидарности с задержанными врачом БСМП Артемом Сорокиным и журналисткой Катериной Борисевич. Об этом сообщает телеграм-канал «Баста» .

Отметим, что дело по факту убийства Героя Беларуси Романа Бондаренко до сих по не завели.





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