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Работники МТЗ присоединились к акции «0 промилле»
Источник материала: Хартия'97
Работники МТЗ присоединились к акции «0 промилле»
Они солидарны с Артемом Сорокиным и Катериной Борисевич.
Работники МТЗ присоединились к акции «0 промилле» в знак солидарности с задержанными врачом БСМП Артемом Сорокиным и журналисткой Катериной Борисевич. Об этом сообщает телеграм-канал
Отметим, что дело по факту убийства Героя Беларуси Романа Бондаренко до сих по не завели.
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Они солидарны с Артемом Сорокиным и Катериной Борисевич.
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