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Москва рассматривает разные варианты по лишению Таракана власти

27.11.2020 14:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Москва рассматривает разные варианты по лишению Таракана власти

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  • 27.11.2020, 13:53
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Москва рассматривает разные варианты по лишению Таракана власти
Фото: ТАСС

По следам визита Лаврова в Минск.

Побывавший накануне в Минске глава российского МИД Сергей Лавров встретился с Тараканом. О чем на этой встрече говорили и о чем не договорились? В эфире «Настоящего Времени» журналисты обсудили это с аналитиком Белорусского института стратегических исследовании (БИСС) Катериной Шматиной и российским политологом Дмитрием Орешкиным.

– Что бы вы могли сказать: кто в итоге к кому приехал, кто от кого зависит?

Катерина Шматина: Я бы не обращала много внимания на саму риторику и на те открытые форматы встреч, которые происходят между Лукашенко и Москвой, потому что есть уровень риторической поддержки – такой традиционной союзнической риторики между Москвой и Минском. Но я бы все-таки предполагала, что в долгосрочной перспективе поддержка Москвы не такая гарантированная и надежная, как это может казаться. И что Москва скорее рассматривает разные варианты развития событий в Беларуси, в том числе то, чтобы прекратить поддерживать Лукашенко и рассматривать сценарии трансфера власти и поддержки других политических сил, кроме Лукашенко.

Дмитрий Орешкин: Я могу сказать, что удивительно отсутствие каких бы то ни было сообщений, комментариев в российской прессе всерьез. Это означает, что о чем-то важном не договорились. Я думаю, что [тут] два важных пункта. Первое – Лукашенко должен сделать вид, что он идет навстречу протестующим, сделать какие-то демонстративные шаги. И второе – это, конечно, рассуждения про «союзное государство», о котором вообще в последнее время, во всяком случае в России, перестали разговаривать.

Я думаю, что, во-первых, в Москве Лукашенко не любят, потому что он неоднократно Москву «кидал» с деньгами и по политическим обязательствам. Я думаю, что в Москве понимают, что Лукашенко – это не долгосрочная перспектива.

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Теги: Минск
 
 
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