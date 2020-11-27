Российский учитель открыл стрельбу во время потасовки

В Нальчикском лицее №2 учитель истории начал стрелять из травматического оружия, пытаясь защититься от напавших. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Как сказано в релизе, по предварительным данным, у ученика 8 класса произошло «разногласие по учебному вопросу». Школьник позвал своих знакомых 36 и 26 лет «для разбирательства».

В итоге между местными жителями и учителем произошла потасовка. Во время нее педагог вышел на улицу, взял из машины травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух, утверждает пресс-служба. По данным МВД, никто не пострадал. Всех участников конфликта задержали.

Ранее РЕН ТВ без ссылки на источник передавал, что учащийся в девятом классе лицея Тамерлан Т. считал, что учитель придирается к нему и «портит жизнь». Он позвал двоих знакомых, которые начали избивать педагога.