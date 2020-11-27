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Два десятка жильцов эвакуировали из жилой многоэтажки на Голубева

27.11.2020 14:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске на девятом этаже жилого дома по улице Голубева произошел пожар, на месте работают спасатели, сообщает МЧС.

Два десятка жильцов эвакуировали из жилой многоэтажки на Голубева

«На месте продолжают работать спасатели. Пожар локализован. Хозяйка квартиры самостоятельно покинула жилье. Еще 20 человек эвакуированы», — указано в сообщении.

Загорание имущества произошло на площади 50 кв.м.

 
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В Минске на девятом этаже жилого дома по улице Голубева произошел пожар, на месте работают спасатели, сообщает МЧС.
 
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