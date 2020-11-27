В Бобруйске отца и сына осудили за насилие над сотрудниками милиции

Бобруйский суд признал 53-летнего Игоря Букаса и его сына 24-летнего Олега Букаса виновными в насильственных действиях в отношении сотрудников милиции при исполнении ими своих служебных обязанностей (статья 364 Уголовного кодекса).



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Дело рассматривал судья Андрей Литвин. Букас-старший приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима, он также лишен права заниматься предпринимательской деятельностью на 3 года и 7 месяцев. Букасу-младшему дали 2 года колонии общего режима.

Подсудимые признали свою вину, раскаялись, а пострадавший от Букасов сотрудник ГАИ Владимир Меньшов попросил суд не лишать их свободы.

Ставший причиной уголовного дела инцидент произошел 10 августа на площади Ленина. В тот день в центре Бобруйска проходила акция протеста против фальсификации выборов, было много силовиков.

По словам обвиняемых, они не принимали участия в акции протеста. Однако Букас-старший вмешался в конфликт между сотрудником ГАИ и женщиной, которая громко просила ее отпустить. Букас сделал милиционеру замечание, после чего сотрудник ГАИ приказал своим коллегам задержать активного гражданина.

Сын бросился спасать отца, которого Меньшов схватил за руку. Во время потасовки Букас-старший один раз ударил милиционера и, чтобы сын не упал и не поранился, схватил другого за форму.

По словам Букаса, в этот момент его самого несколько раз ударили, от чего он потерял сознание, а когда пришел в себя, «еще одним ударом сверху» ему сломали нос. Букас-старший был доставлен в больницу, но отказался от госпитализации.

Букас-младший, отмахиваясь, ударил милиционера по шлему. Мужчина был сбит с ног и задержан.

В суде сотрудник ГАИ Владимир Меньшов заявил, что Букас-старший ударил его, вырвав руку, а при задержании сына упал вместе с ним. Милиционер заявил, что на месте инцидента «собралась толпа людей и избила его», в результате чего у него на теле остались ссадины и кровоподтеки.

Подсудимые принесли извинения Владимиру Меньшову. Он, в свою очередь, заявил суду, что претензий к ним не имеет и попросил «не сажать их в тюрьму», поскольку «они много времени провели за решеткой».

Государственный обвинитель Наталья Лосева заявила, что «деяние, совершенное Букасами, представляет повышенную общественную опасность — оно относится к преступлениям против порядка управления».

Лосева просила суд наказать Букаса-старшего 4 годами лишения свободы в колонии строгого режима и добавить к этому сроку 3 года неотбытого наказания по предыдущему приговору. Для Букаса-младшего прокурор запросила 2 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Это уже третий обвинительный приговор за нападение на сотрудников милиции в Могилевской области.

Еще 18 августа областное телевидение со ссылкой на Следственный комитет сообщило , что в ведомство поступило не менее 56 заявлений и сообщений от граждан, пострадавших при задержании 9 августа, а также три заявления «о факте насилия со стороны граждан в отношении сотрудников милиции».

С тех пор официальной информации о результатах проверок избиений милицией граждан не было.