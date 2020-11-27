Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам 27 ноября

Белорусский рубль на торгах 27 ноября ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.





Доллар подорожал на 0,0147 рубля до 2,5817 за один доллар.

Курс евро вырос на 0,0208 рубля до 3,0794 за евро.

Российский рубль подорожал на 0,008 рубля и составляет 3,4056 за 100 российских рублей.