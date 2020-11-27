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Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам 27 ноября
Источник материала: Навiны
Белорусский рубль на торгах 27 ноября ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Доллар подорожал на 0,0147 рубля до 2,5817 за один доллар.
Курс евро вырос на 0,0208 рубля до 3,0794 за евро.
Российский рубль подорожал на 0,008 рубля и составляет 3,4056 за 100 российских рублей.
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Белорусский рубль на торгах 27 ноября ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
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