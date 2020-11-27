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Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам 27 ноября

27.11.2020 14:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский рубль на торгах 27 ноября ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам 27 ноября

Доллар подорожал на 0,0147 рубля до 2,5817 за один доллар.

Курс евро вырос на 0,0208 рубля до 3,0794 за евро.

Российский рубль подорожал на 0,008 рубля и составляет 3,4056 за 100 российских рублей.

 
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Белорусский рубль на торгах 27 ноября ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
 
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