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Молодых инвалидов и их родителей приглашают на серию вебинаров

27.11.2020 14:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечается Международный день людей с инвалидностью.

Молодых инвалидов и их родителей приглашают на серию вебинаров

К этой дате Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам запускает специальный онлайн-проект.

Этот проект будет посвящен в том числе темам урегулирования конфликтов в семье, основам сексуального воспитания детей и подростков, трудовой реабилитации в условиях пандемии, трудоустройства людей с инвалидностью.

Также состоятся мастер-классы по цифровой безопасности и цифровому этикету для людей с инвалидностью.

Расписание всех лекций и практикумов, которые пройдут по 4 декабря, можно найти на сайте ассоциации.

 
 
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Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечается Международный день людей с инвалидностью.
 
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