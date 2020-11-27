Журналистку TUT.by Катерину Борисевич перевели в СИЗО № 1

Журналистку портала TUT.by Катерину Борисевич перевели в СИЗО № 1 на ул. Володарского в Минске. До этого она почти неделю находилась в СИЗО КГБ.





«Катерина сообщает в письмах, что старается держаться, — пишет TUT.by . — Она получила от родных первую передачу с одеждой и продуктами. Нам известно, что многие ей пишут, но к сожалению, пока письма ей почти не доходят».

Борисевич была задержана 19 ноября в связи с уголовным делом о якобы раскрытии медицинской тайны. Она автор статьи, где приводится свидетельство врача об отсутствии алкоголя в крови избитого до смерти Романа Бондаренко, что противоречило заявлениям представителей властей.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту разглашения врачебной тайны, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК). Второй фигурант — врач-анестезиолог Артем Сорокин.

29 ноября истекает 10 суток с момента задержания Катерины Борисевич. К этому сроку ей должно быть предъявлено обвинение (в присутствии защитника) и принято решение о мере пресечения.

Белорусские правозащитники признали Борисевич политзаключенной. Международная правозащитная организация Amnesty International назвала Сорокина и Борисевич узниками совести.