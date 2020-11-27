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Избиение владельца цветочного магазина в Минске будут расследовать в Литве

27.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Штаб Светланы Тихановской подал первое заявление на расследование преступления силовиков по универсальной юрисдикции

Избиение владельца цветочного магазина в Минске будут расследовать в Литве

Максим Хорошин и Светлана Тихановская

Это заявление для возбуждения уголовного дела по факту насилия над Максимом Хорошиным — предпринимателем, которого задержали во дворе дома в Минске, избили, увезли в РУВД и избили еще и там до состояния, когда пришлось вызывать скорую. Так он попал в больницу, после которой выехал в Литву.

По делу Хорошина собраны результаты медэкспертизы, которая установила телесные повреждения, фото и видео его задержания, на которых открыты лица подозреваемых силовиков.

Адвокат Гедрюс Данелюс, который подал заявление в генпрокуратуру Литвы, поясняет, что литовский закон позволяет проводить досудебное расследование и сам суд, если преступление было совершено не в Литве и подозреваемый не находится в стране. Обязательно присутствие заявителя, то есть жертвы. И если в деле есть прямые улики, суд по универсальной юрисдикции имеет право на вынесение приговора, сообщает телеграм-канал Светланы Тихановской.

Штаб Тихановской разрабатывает подачу и других таких заявлений в разных странах, куда выехали сотни белорусов, прошедшие через пытки со стороны силовиков. В Вильнюсе будет находиться координационный центр проекта.

Советник Тихановской Александр Добровольский заявил, что конечная цель — уголовное преследование в Беларуси, а промежуточная — объявление преступников в международный розыск:

— Мы запустили этот проект в рамках Народного Трибунала. Каждый, кто совершает преступления и бьёт дубинками людей, должен понести ответственность и не удивляться, когда его имя появится в списках Интерпола.

 
Теги: Минск
 
 
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Конечная цель — уголовное преследование в Беларуси, а промежуточная — объявление преступников в международный розыск.
 
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