Минчанин избил пассажира автобуса за одежду с госсимволикой

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено в отношении минчанина, который оскорбил и избил пассажира автобуса. Как оказалось, причина агрессивного поведения – одежда с госсимволикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





49-летний мужчина ехал в городском автобусе, когда в свой адрес услышал оскорбления от сидевшего за ним пассажира. 33-летний обидчик повис на поручнях и несколько раз ударил мужчину ногами. Пострадавший решил выйти из автобуса, но зачинщик драки выбежал за ним и повалил на землю.

Потасовку увидел прохожий – офицер внутренних войск. Он и задержал нападавшего при помощи еще одного правоохранителя, который в этот момент также оказался неподалеку.





Он постоянно кричал, говорил: «Сними эту куртку». На этого мужчину красно-зеленого. У мужчины была куртка в цвета государственного флага Республики Беларусь. У него справа была нашивка Национального олимпийского комитета и спереди был герб Республики Беларусь. Сказал: «Сними эту куртку. Зачем ты ее носишь?» То есть был очень негативно настроен на государственную символику.





– За что были задержаны и когда?

– За мелкое хулиганство.

– Что сделали?

– Я на этот вопрос отвечать не хочу.

– Каков был мотив ваш избить уже пожилого мужчину? Вы же видели, что он в возрасте.

– А он видел, что я молодой.

К слову, люди, которые стояли на остановке, не разобравшись в ситуации, пытались отбить правонарушителя. Известно, что мужчина ранее неоднократно судим. А в момент преступления, по предварительной информации, был пьян. Сейчас он находится в ИВС. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.