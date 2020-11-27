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Латушко: вокруг Лукашенко – атмосфера страха, и чиновники боятся рассказывать ему правду
27.11.2020 15:09 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Наступает второй, решающий раунд по изменению ситуации в стране, сказал глава Народного антикризисного управления Павел Латушко в эфире телеканала RTVI.
Прокомментировал Павел Латушко и визит в Минске главы МИД РФ Сергея Лаврова.
«Встреча доказывает, что Россия дала четкий сигнал Лукашенко о том, каким его видят в Москве. Привет от Путина в начале и упоминание Сочинских договоренностей говорят об этом», – сказал Латушко.
Он отметил, что ЕС больше не верит Лукашенко, и если Россия тоже перестанет – дни Лукашенко сочтены.
«Россия сейчас перед выбором: сохранить имидж среди белорусов или нет. Время принимать решение. Кремлю было бы логично уже официально вступить в диалог с белорусским обществом», – считает политик.
«Европа не поддерживает Лукашенко, Россия тоже, и белорусские чиновники должны понимать: новое завтра наступит, оно уже очень близко. Лукашенко остается один. Поддержки ждать неоткуда. К тому же, я не верю, что государственные чиновники действительно поддерживают то насилие, пытки, убийства и фальсификации, которые происходят в Беларуси», – заявил Латушко.
По его словам, «вокруг Лукашенко – атмосфера страха», а «чиновники боятся рассказывать Лукашенко правду».
Политик заметил, что люди готовы и дальше мирно протестовать, и это важно.
«Наступает второй, решающий раунд по изменению ситуации в стране. Важно аккумулировать силы и еще больше объединяться: политическим силам и гражданскому обществу», – добавил политик.
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Наступает второй, решающий раунд по изменению ситуации в стране, сказал глава Народного антикризисного управления Павел Латушко в эфире телеканала RTVI.
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