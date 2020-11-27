Латушко: вокруг Лукашенко – атмосфера страха, и чиновники боятся рассказывать ему правду

Источник материала: Ежедневник

Наступает второй, решающий раунд по изменению ситуации в стране, сказал глава Народного антикризисного управления Павел Латушко в эфире телеканала RTVI.

Прокомментировал Павел Латушко и визит в Минске главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Встреча доказывает, что Россия дала четкий сигнал Лукашенко о том, каким его видят в Москве. Привет от Путина в начале и упоминание Сочинских договоренностей говорят об этом», – сказал Латушко.

Он отметил, что ЕС больше не верит Лукашенко, и если Россия тоже перестанет – дни Лукашенко сочтены.

«Россия сейчас перед выбором: сохранить имидж среди белорусов или нет. Время принимать решение. Кремлю было бы логично уже официально вступить в диалог с белорусским обществом», – считает политик.

«Европа не поддерживает Лукашенко, Россия тоже, и белорусские чиновники должны понимать: новое завтра наступит, оно уже очень близко. Лукашенко остается один. Поддержки ждать неоткуда. К тому же, я не верю, что государственные чиновники действительно поддерживают то насилие, пытки, убийства и фальсификации, которые происходят в Беларуси», – заявил Латушко.

По его словам, «вокруг Лукашенко – атмосфера страха», а «чиновники боятся рассказывать Лукашенко правду».

Политик заметил, что люди готовы и дальше мирно протестовать, и это важно.

«Наступает второй, решающий раунд по изменению ситуации в стране. Важно аккумулировать силы и еще больше объединяться: политическим силам и гражданскому обществу», – добавил политик.