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Назначен новый глава Минздрава — Дмитрий Пиневич
27.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
С конца августа до сегодняшнего дня он был исполняющим обязанности министра здравоохранения.
Фото БЕЛТА
О назначении Дмитрия Пиневича главой Минздрава
— Большой аванс в связи с ковидом, — приводит
До Дмитрия Пиневича Минздрав возглавлял Владимир Караник, который стал председателем Гродненского облисполкома.
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С конца августа до сегодняшнего дня он был исполняющим обязанности министра здравоохранения.
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