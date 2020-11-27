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Назначен новый глава Минздрава — Дмитрий Пиневич

27.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

С конца августа до сегодняшнего дня он был исполняющим обязанности министра здравоохранения.     

Назначен новый глава Минздрава — Дмитрий Пиневич

Фото БЕЛТА

О назначении Дмитрия Пиневича главой Минздрава сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

— Большой аванс в связи с ковидом, — приводит БЕЛТА слова Лукашенко в адрес назначенного министра.

До Дмитрия Пиневича Минздрав возглавлял Владимир Караник, который стал председателем Гродненского облисполкома.

 
 
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С конца августа до сегодняшнего дня он был исполняющим обязанности министра здравоохранения.    
 
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