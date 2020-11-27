"Коммерсант": режим в Минске становится все более токсичным





Лукашенко во время встречи с Лавровым





Ъ FM ” Дмитрий Дризе считает, что Лукашенко ответил отказом на главное предложение Москвы — уйти по-хорошему. Таковы основные итоги визита в Минск главы российского МИД. Политический обозреватель “считает, что Лукашенко ответил отказом на главное предложение Москвы — уйти по-хорошему.





Можно рискнуть сказать, что встреча началась прохладно: сдержанные объятия, без особых эмоций и демонстрации большой дружбы, достаточно сухая речь Лукашенко, дежурные слова о необходимости интенсификации, а не перезагрузки двусторонних отношений. При этом большая часть выступления белорусского лидера посвящена международным проблемам.





Он поздравил Россию с очень важной победой — прекращен кровавый конфликт в Нагорном Карабахе. Беларусь, оказывается, как-то в этом участвовала, в этом урегулировании, и вот готова дальше помогать союзнику на международной арене. «Я изначально очень глубоко был погружен в эту проблему, очень хорошо ее знаю, много раз обсуждали»,— заявил Лукашенко.





Сергей Лавров заметно серьезен, нет ни улыбок, ни кивков в знак согласия. Он сразу переходит к делу, без раскачки и общих слов, присущих протокольной съемке. Именно поэтому все сразу же становится ясно. Никто ничего уже особо не скрывает. Министр иностранных дел передает привет от Владимира Путина. Президент России ждет выполнения двусторонних договоренностей и, главное, недавних, достигнутых в Сочи.





Сергей Лавров, глава российского МИД:





Уважаемый Александр Григорьевич, прежде всего привет от Владимира Владимировича. Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, и особенно ваши договоренности, которые в Сочи во время вашего визита были достигнуты.





У нас полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений, как вы сказали. Можно это по-разному называть, но у нас та же самая цель — продвигаться к взаимной выгоде.





Позже на пресс-конференции по итогам визита Лавров конкретизирует, чего именно ждет Москва от Минска — конституционной реформы. Надо сказать, ответа Лукашенко на эту тему — по крайней мере, публично — так, похоже, и не прозвучало. Единственное, на что он готов — помогать союзнику на внешнем контуре, бороться с Америкой и цветными революциями.





Тем временем ЕС готовит так называемый третий пакет санкций в отношении Беларуси. По информации портала Tut.by, в списке 20 бизнесменов и около 400 компаний. Не секрет, что никакие сочинские договоренности Лукашенко не выполняет. Поэтому конституционной реформы — читай, его отставки — не предвидится, в отличие от санкций, под которые могут попасть и российские компании.





Режим в Минске с каждым днем становится все более токсичным. Собственно, это не Чем же ответит Москва? Это и есть главный вопрос. Собственно, это не новость . Лукашенко свой ход сделал, судя по всему, сказал «нет». Об этом, в частности, свидетельствует подчеркнуто холодный прием Лаврова.





Обращает на себя внимание активность Координационного совета белорусской оппозиции. Светлана Тихановская пригрозила аннулировать все договоренности, достигнутые Лукашенко. А Павел Латушко записал специальное обращение к Сергею Лаврову о недопустимости вести закулисные переговоры за спиной белорусского народа.





Сложно сказать, каким может быть ответ Кремля. Тем не менее, что-то подсказывает, что Лавров — последний высокий российский чиновник, который посетит Минск в ближайшее время.