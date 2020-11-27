К ОМОНу ему лучше не попадать: подписывая письмо за власть, Кушнир сверкнул модным хвостом

Василиса Марзалюк (борчиха, один из инициаторов обращения) и Андрей Богданович (гребец и брат экс-депутата не остался в стороне), пишет Трибуна. Среди оставивших автограф были вполне ожидаемые персонажи – например,(борчиха, один из инициаторов обращения) и(гребец и брат экс-депутата не остался в стороне), пишет





Но были и сюрпризы – тут речь в первую очередь про олимпийского чемпиона Антона Кушнира.





Аргументировал свою подпись фристайлист тем, что «в Беларуси внимательно относятся к спортсменам и поддерживают их». В свете репрессий против учителя Кушнира и главного тренера сборной Николая Козеко по фристайлу (да и вообще всей «националки» во главе с Александрой Романовской) звучит это, мягко говоря, интересно.





Вообще, фристайлист редко мелькает на радарах, поэтому фото с подписания письма дало возможность заценить новый имидж Кушнира – непримечательные короткие волосы он сменил на модный хвостик.





Но кажется, что время для нестандартной прически Антон выбрал максимально неподходящее, тем более с учетом декларируемых взглядов на развитие нашего общества.





Ведь даже с такими взглядами никто в Беларуси не застрахован от попадания в автозак, а очевидцы и участники событий утверждают, что «винтящие» мирных протестующих просто ненавидят длинные волосы у мужчин – и обходятся с такими задержанными с особой жестокостью.





В своем сентябрьском отчете о систематических избиениях и пытках задержанных силовиками в Беларуси об этом среди прочего упоминала международная независимая организация Human Rights Watch.





По данным правозащитников, большинство арестованных рассказывали, что омоновцы и другие силовики хуже, чем с другими, обращались с людьми «нетипичной» внешности: длинные или крашеные волосы у мужчин, дреды, пирсинг, татуировки.





Ниже приводим небольшую часть историй от тех, кто либо сам пострадал из-за нестандартного имиджа, либо сам видел, что с такими людьми делают.





«Нас выгрузили всех на асфальт. У меня были длинные волосы. Они начали меня оскорблять, мол, как девка. Обрезали волосы ножом, закинули в автозак. Там били по ногам, в область таза, живот, по спине. Были двое парней с дредами. Им волосы срезали с кожей и заставили целоваться в автозаке: «Соситесь, ублюдки, в армию не ходили – теперь соситесь!» – Евгений, задержан 12 августа.





«Камеры были похожи на те, в которые евреев сгоняли. И были шутки от милиционеров: «Будете возмущаться, мы вам сейчас газ пустим». Издевались, если парень был пухлый либо нестандартной внешности – отрезали волосы, краской спину красили, шею», – Максим, задержан 12 августа.





«Меня закинули в автозак. Там восемь-десять человек сидит полностью экипированных омоновцев, меня называют ####### [гомосексуала] и садят на колени. Отрезают мне волосы либо бритвой, либо ножом, я не знаю, но это было по ощущениям: натянули волосы и чем-то их отрезали. Сказали: «Мордой в пол». Я лег, меня начинают бить уже по ягодицам, по ногам.





Говорят: «Жри волосы». Я молчу, они говорят: «Жри волосы», я молчу. Они говорят: «Складывай волосы в карман». Я сложил волосы в карман. Они забирают у меня телефон, продолжают меня бить», – Алексей, задержан 13 августа.





«Самое жестокое отношение было к тем, у кого были белорусские татуировки с «Пагоняй» и национальными флагами, а также тех, у кого были длинные волосы. Их просто отрезали. Один парень в стакане был со скальпированной раной головы. Из неё сочилась кровь. У него были дреды, и они не понравились силовикам», – Александр, задержан 12 августа.





«Силовики унижали морально, твои взгляды, как политические, так и мировоззрение в целом. Оскорбляли родных, самого тебя, твою внешность. Один мужчина был с длинной стрижкой, ему в автозаке прямо отрезали волосы, они кричали, что он «похож на ######## [гомосексуала]», – Даниил, задержан 9 августа.





Такая жесть не осталась в прошлом со страшным террором силовиков в первые дни после выборов – она продолжается и сейчас. Не даст соврать автор «Трибуны» Александр Ивулин, задержанный во время воскресного марша 15 ноября:





«Повезло, что в «стакане» я находился не возле дверной щелки, из-за чего не видел, как молодому человеку – позже мы раззнакомились с этим сотрудником EPAM – срезали длинные волосы ножом. Появление «патлатого» вызвало что-то наподобие первобытной радости, в процессе «парикмахеры» гоготали. Люди со стяжками на руках – офигевали».





И напоследок еще одна любопытная деталь. Государственная БелТА, рассказывая о подписи Кушнира, в качестве иллюстрации к новости использовала его старое фото с короткими волосами. Теперешний облик фристайлиста целевая аудитория могла не оценить?..