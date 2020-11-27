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В ряде европейских стран заявили о закрытии горнолыжных курортов из-за коронавируса

27.11.2020 15:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

На планете уже почти 61 миллион человек с положительным тестом на COVID. Наиболее сложная эпидобстановка в США, Индии и Бразилии. Практически ежедневно в этих странах фиксируют антирекорды по количеству новых случаев заболевания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В ряде европейских стран заявили о закрытии горнолыжных курортов из-за коронавируса

Рост числа зараженных вынуждает прибегать к новым карантинным ограничениям. Так, Грузия с 28 ноября вводит локдаун на два месяца. С 9 вечера до 5 утра на всей территории страны будет действовать комендантский час. Небольшие послабления обещают ввести лишь на зимние праздники.  

Пандемия нарушила рождественские планы жителей многих стран. Так, в ряде европейских государств заявили о закрытии горнолыжных курортов. Инициатором стала Германия. Предложение поддержали также во Франции и Италии. Дело в том, что в период весеннего локдауна именно горнолыжные трассы в разных точках мира стали эпицентрами распространения инфекции. Чтобы подобное не повторилось, необходимо принимать срочные меры.  

В ряде европейских стран заявили о закрытии горнолыжных курортов из-за коронавируса

Идея, к слову, понравилась не всем. Так, в Австрии заявили, что данное решение негативно скажется на экономике страны. Местные курорты потеряют около 2 миллиардов евро.  

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На планете уже почти 61 миллион человек с положительным тестом на COVID. Наиболее сложная эпидобстановка в США, Индии и Бразилии. Практически ежедневно в этих странах...
 
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