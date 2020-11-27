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Женщина оставила дверь открытой и позволила сыну играть на полу. Это оказалось очень рискованной затеей

27.11.2020 15:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Женщина лежала на полу возле сына, который играл с игрушками. Но появление незваного гостя мигом изменило расслабленную атмосферу в доме.

Как сообщает Daily Mail, годовалый житель столицы Таиланда по имени Нонг находился у себя дома на полу и играл с игрушечным котом. На улице было жарко, поэтому все двери были распахнуты настежь.

Женщина оставила дверь открытой и позволила сыну играть на полу. Это оказалось очень рискованной затеей
Фото: Viral Press 

В какой-то момент к ребёнку целеустремлённо поползла 30-сантиметровая вьетнамская сколопендра. В большинстве случаев их укус не смертелен для человека, но вызывает сильную боль. А если возникнет аллергическая реакция, то последствия могут быть очень серьёзными.

Женщина оставила дверь открытой и позволила сыну играть на полу. Это оказалось очень рискованной затеей
Фото: Viral Press 

К счастью для Нонга, в этот момент его мама как раз решила проверить, как у сына дела. Женщина мгновенно заметила насекомое, взяла ребёнка на руки и отодвинулась от сколопендры. Почти сразу подоспела и бабушка мальчика, она поймала насекомое в чашку и вынесла его на улицу.

Женщина оставила дверь открытой и позволила сыну играть на полу. Это оказалось очень рискованной затеей
Фото: Viral Press 

Вторженец не успел никого укусить, так что семья отделалась лёгким испугом. Родители добавили, что впервые видели такую большую сколопендру.

Ранее мы рассказывали о фотографии со школьницей. Жуткая деталь на снимке заставила людей не на шутку встревожиться (здесь подробности).

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Женщина лежала на полу возле сына, который играл с игрушками. Но появление незваного гостя мигом изменило расслабленную атмосферу в доме. Как сообщает Daily Mail,...
 
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