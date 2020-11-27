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Лукашенко: в Беларуси должны научиться производить свою вакцину от коронавируса

27.11.2020 15:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня во время посещения коллектива 6-й ГКБ в Минске Александр Лукашенко заявил, что стране нужно производить свою вакцину. Он напомнил, что российское руководство предложило Беларуси штамм вакцины, чтобы в стране смогли организовать ее производство, передает официальный сайт президента. По его словам, поучаствовать в финансировании хотел и российский бизнес.

— Но я сторонник, чтобы государственное предприятие это делало. У нас предприятия могут производить эту вакцину, — отметил Александр Лукашенко. — Еще непонятно, может, эта зараза останется навсегда и нам, как от гриппа, придется прививаться. Поэтому надо произвести эту вакцину.

Он считает, что в Беларуси найдут возможность, чтобы организовать производственную линию на базе предприятия «Белмедпрепараты».

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня во время посещения коллектива 6-й ГКБ в Минске Александр Лукашенко заявил, что стране нужно производить свою вакцину. Он напомнил, что российское...
 
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