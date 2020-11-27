|
Лукашенко: в Беларуси должны научиться производить свою вакцину от коронавируса
Источник материала: Onliner
Сегодня во время посещения коллектива 6-й ГКБ в Минске Александр Лукашенко заявил, что стране нужно производить свою вакцину. Он напомнил, что российское руководство предложило Беларуси штамм вакцины, чтобы в стране смогли организовать ее производство,
— Но я сторонник, чтобы государственное предприятие это делало. У нас предприятия могут производить эту вакцину, — отметил Александр Лукашенко. — Еще непонятно, может, эта зараза останется навсегда и нам, как от гриппа, придется прививаться. Поэтому надо произвести эту вакцину.
Он считает, что в Беларуси найдут возможность, чтобы организовать производственную линию на базе предприятия «Белмедпрепараты».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня во время посещения коллектива 6-й ГКБ в Минске Александр Лукашенко заявил, что стране нужно производить свою вакцину. Он напомнил, что российское...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)