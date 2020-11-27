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Пиневича назначили министром здравоохранения

27.11.2020 15:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич назначен министром этого ведомства. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Дмитрий Пиневич окончил Ленинградскую военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова по специальности «лечебное дело». В 1999—2002 годах являлся главным врачом 6-й городской клинической больницы Минска. Затем до 2011 года был председателем комитета по здравоохранению Мингорисполкома. С 2011-го — первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь. Председатель медицинской и антидопинговой комиссии НОК Беларуси. Награжден медалью «За трудовые заслуги».

С 24 августа до сегодня он был исполняющим обязанности министра. До Дмитрия Пиневича Минздрав возглавлял Владимир Караник, который стал председателем Гродненского облисполкома.

Завершая встречу с коллективом медучреждения, Александр Лукашенко сообщил, что утром подписал соответствующий указ о назначении.

— Большой аванс в связи с «ковидом», — сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич назначен министром этого...
 
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